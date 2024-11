Néhány millióért most ön is megtudhatja, milyen érzés Batmanként róni az utakat

A 2005 és 2012 között megjelenő Christopher Nolan-féle Batman-trilógia teljesen más megközelítéssel készült, mint a korábbi mozik. Bár a realista szemléletmód elnyerte a rajongók többségének tetszését, a „Sötét lovag” járműve, a várost villámgyors tankként pásztázó Batmobile kissé megosztóra sikeredett. Azonban azoknak, akiknek tetszett az angol rendező és stábja által megálmodott éjsötét járgány, van egy jó hírünk! Tíz, teljesen működőképes darabot gyártottak le belőle, és bárki megveheti, ha van rá elég pénze.

Batman ilyen automobillal üldözte a gonosztevőket Christopher Nolan trilógiájában (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mélyen zsebbe kell nyúlnia, ha Batman szeretne lenni

Jelen esetben az elég 2,990,000 dollárt (körülbelül 1 milliárd forintot) jelent. Ennyibe kerül egy darab személyre szabható Batmobile, amihez a filmet gyártó Warner Bros. egy eredetiséget igazoló bizonyítványt is csatol. Egy beépített szerkezet még a moziban hallhatott hanghatásokat is imitálja, így téve teljessé a vezetés élményét. Ám az 525 lóerővel rendelkező, 2,5 tonnás "Tumbler" névre hallgató monstrumot nem valószínű, hogy közutakon láthatja majd bárki is, mivel forgalomba nem helyezhető, csakis lezárt úton vagy magánterületen lehet vezetni. Akit ez viszont nem tántorít el a vásárlástól, a Wayne Enterpirises honlapján tud regisztrálni, hogy legyen esélye megvenni a saját darabját.

Közel 3 millió dollárt kóstál a "Tumbler" (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Részeg sofőrök ellen is hatásos

Az átalakulások mesterének számító Christian Bale Batmanjének négykerekűjéhez tartozó érdekesség, hogy a Batman: Kezdődik! chicagói forgatásán egy részeg sofőr belehajtott a Denevérember járműjébe. A férfi ugyanis azt hitte, épp egy idegeninvázió zajlik, és a fekete tankról azt gondolta, hogy nem ember alkotta szerkezet. Pedig az volt, méghozzá autók, hajók és repülők alkatrészeiből tákolták össze.