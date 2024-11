7 valóban élt női hős, akiről emlékezetes film született Jeanne D’Arctól Fridán át Lee Millerig

A november 14-én a hazai mozikba kerülő Kate Winslet-film, a divatmodellből háborús tudósítóvá váló Lee Miller életrajzi mozi kapcsán listára gyűjtöttük a legemlékezetesebb, valóban élt filmes hősnőket Jeanne D’Arctól Fridán át Erin Brockovichig.

November 14-én került a mozikba Kate Winslet új filmje - Fotó: Northfoto/ 2024 by Entertainment Pictures

A legjobb női alkotások:

Jeanne D’Arc szenvedései (1928)

A mozivásznon nagyon sokáig szinte kizárólag férfiak lehettek hősök, nők megjelenése a ritka kivételt jelentette ebben a szerepben. Olyankor pedig leginkább híres történelmi alakok személyében valósult meg, mint a némafilmkorszak egyik legkiemelkedőbb alkotásában is. Carl Theodor Dreyer filmje egy franciák számára oly fontos legendát, Szent Johanna történetét jeleníti meg, méghozzá egyetlen nap eseményeibe sűrítve, amikor a vallatók megtörni próbálják a más elkínzott Jeanne D’Arcot. A film leginkább a hihetetlenül intenzív közelképeiről és a főszereplő Maria Falconetti legendás alakításáról híres, akinek ez volt az egyetlen filmszerepe. Jeanne D’Arc története aztán számos másik mozifeldolgozásban is megjelent, emlékezetes például a Luc Besson-Milla Jovovich-féle változat.

Elizabeth (1998), Elizabeth: Az aranykor (2007)

I. Erzsébet mindig is nagyon foglalkoztatta a filmesek fantáziáját, pláne a magánélete miatt, hisz az Angliát világhatalommá tevő királynő sosem ment férjhez, ami a maga idejében és az ő pozíciójában egészen rendkívülinek számított. A „szűz királynő” életét a legátfogóbban Skekhar Kapur indiai-angol rendező dolgozta fel, aki két epikus mozit is készített a témában, Erzsébet uralkodásának egy-egy meghatározó időszakát a középpontba állítva bennük. Mindkétszer Cate Blanchettet a főszerepben, aki így az egészen fiatal és naiv, valamint a tapasztalt és középkorú Erszébetet is eljátszhatta, nem is akárhogyan.

Erin Brockovich (2000)

Képzettség és állás nélküli, háromgyerekes egyedülálló anyukából lett híres jogász és környezetvédelmi aktivista Erin Brockovich, aki a legnagyobb cégeket és állami szerveket is beperli, ha mások egészségének károsításán éri őket. Az ő sztorija aztán igazán filmért kiáltott az ezredfordulón, és a korszak legnagyobb női sztárja, Julia Roberts számára az Oscar-díjat is elhozta a megformálása.