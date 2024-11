Olga Kurylenko ezt tette meg a szerepért – 10 dolog, amit bizton nem tudtál a születésnapos Bond-lányról

Olga Kurylenko élete maga a hollywoodi álom – háború sújtotta városból jutott el a világhírnévig. De vajon mit nem tudunk még róla?

Olga Kurylenko 45 éves lett - Fotó: Northfoto

Háború sújtotta városban született

1979. november 14-én jött világra, a hivatalos neve a cirill betűk magyaros átírásával Olha Kosztyantinyivna Kurilenko. Ukrán apa és orosz-belorusz származású anya gyermekeként született a tengerparti Bergyanszk városában, ami akkoriban még a Szovjetunióhoz tartozott, ma pedig Ukrajnához. Bergyanszkot a jelenlegi háború első napjaiban elfoglalta az orosz hadsereg, azóta főként ukrán partizánakciók miatt került a hírekbe.

Szegénységben nőtt fel

A szülei nagyon hamar elváltak, ezután a rajztanár édesanyja és a nagymamája nevelték fel. Nagy szeretetben és nagy szegénységben, a legtöbbször foltozott melegítőruhákban járt. Az iskolában zongorázni és balettozni is tanult, de végül nem ez hozta meg számára a kitörést.

Olga Kurylenko Párizsban lett topmodell

13 éves korában az édesanyjával Moszkvába kirándultak, és egy metróállomáson leszólította őket egy modellügynökség munkatársa. Néhány év múlva már sztármodellnek számított, 16 évesen pedig Párizsba költözött, és a divatbemutatók kifutói mellett olyan magazinok címlapjára került, mint a Glamour, Elle és a Vogue.

Franciaország lett a második hazája

A párizsi divatévek alatt természetesen megtanult franciául, a húszas évei elején egy rövid francia házasság is beköszönt az életébe, és francia állampolgár is lett. Élete első filmszerepét is egy francia filmben (L’annulaire) kapta 2005-ben.

James Bondot kapta ajándékba

2007 karácsonyának estéjén tudta meg, hogy őt választották ki a következő Bond-lány szerepére. A Quantum csendjében Daniel Craig oldalán akciózott, és ez egycsapásra világhírűvé tette, megnyitva előtte Hollywood kapuit is.

A Quantum csendje hozta meg Olga Kurylenko számára a világhírt - Fotó: Northfoto

Ő a főszereplője minden idők legdrágább bedobozolt filmjének

A kínai filmgyártás valaha volt legdrágább produkciója lett volna Empires of the Deep, ami az Avatar sikere nyomán született volna meg sci-fi sztorival és kék bőrű lényekkel, 140 millió dolláros költségvetésből és Kurylenkóval az egyik főszerepben. A filmet le is forgatták, de annyira katasztrofális lett a végeredmény, hogy végül sosem mutatták be közönség előtt.