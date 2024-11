Lekvárfüggő mackó múlta felül James Bondot és Deadpoolt

Gigászi nyitóhétvégét produkált a legsötétebb Peruból származó lekvárfüggő medve Angliában. A Paddington Peruban rekordot döntött a szigetországban, ugyanis 12,4 millió dolláros nyitóhétvégét produkált több mint 700 moziban országszerte. Erre a 2021-es Nincs idő meghalni című film óta nem volt példa, sőt az idei év két legsikeresebb filmjét; a Deadpool és Rozsomákot és az Agymanók 2-t is felülmúlta a mackó perui kalandja.

Hároméves rekordot döntött meg a Paddington Peruban Fotó: Northfoto

Paddington Peruban keresi Lucy nénit

Az angoloknál példátlan népszerűségnek örvendő figura legújabb kalandjaira 7 évet kellett várnunk, ám az előzetes alapján és a kiváló kritikák szerint megérte a várakozás. Paddington a Brown családdal együtt nekiindul a legsötétebb Perunak, hogy meglátogassa szeretett nénikéjét, Lucy-t, aki egy nyugdíjas medveotthonban lakik. Lucy néni sehol és az intézményt üzemeltető kissé infantilis gitározó apáca és annak rendje egy furcsa és veszélyes kalandra küldi Paddingtont és az új családját.

A Paddington 3 extra erős szereplőgárdával várja a rajongókat Fotó: Northfoto

Antonio Banderas is feltűnik a Paddington Peruban

A Paddington korábbi részei is nagyon népszerűek voltak Angliában és világszerte is; az első film 318 millió dollárt, míg a második 286 milliót keresett világszerte. A medve hangját - vicces módon - az a Ben Whishaw adja, aki az utóbbi három James Bond filmben a 007-es ügynök hipszter kütyümesterét, Q-t alakította. Az előrejelzések szerint a 60 millió dollárból készült film szintén hasonló diadalmenetre számíthat, miközben az összes eredeti szereplő visszatér a Brown családból, kivéve Sally Hawkins, aki Mrs. Brown-t alakította a filmben. Távozásának okát nem árulta el, többen arra tippelnek, hogy nem akarta vállalni a dél-amerikai forgatást lupusz betegsége miatt. A régi barátok mellett a kissé furcsa, és gonosz éneklő apáca szerepében az Oscar-díjas Olivia Colman tűnik fel, míg egy helyi kincsvadászt Antonio Banderas alakít, sőt egy vicces cameóra Hugh Grant is visszatér, aki a második rész ripacs főgonoszát játszotta elképesztő viccesen.

A magyar rajongóknak még sokat kell aludniuk, míg Paddington visszatér, ugyanis a Paddington Peruban magyarországi premierje 2025. január 23-án lesz.