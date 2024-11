Titkok a múltból: A színésznő, akinek a semmiért járt 14 millió dollár

Vannak hollywoodi szerződések, amikhez egy komplett ügyvédsereg kell, hogy megszülessenek. Ilyen volt Sharon Stone 2000-ben kötött megállapodása az Elemei ösztön 2 című filmhez. A most 66 éves színésznő ugyanis csak úgy volt hajlandó aláírni a filmhez, hogy akár elkészül, akár nem, neki bizony egy csinos összeg fog csilingelni a kártyáján. Újabb hollywoodi titok, amiről alig tudott valaki.

Sharon Stone karrierje megfáradt 2000 környékére (Fotó: HUBERT BOESL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Vérszemet kapott Sharon Stone

A színésznő 14 millió dollárt kért a szerepért, dacára annak, hogy 2000 környékén Stone csillaga már igen csak leáldozóban volt, ugyanis a Casino című 1996-os Martin Scorsese film után sorra buktak meg a filmjei. Már közel sem kapott hasonló gázsikat, és pletykák szerint a lelke mélyén tudta, hogy ennek a filmnek a folytatása se lesz karrierje fénypontja, de a hírverés, illetve a negyven felett vállalt meztelenkedés talán adhat egy lökést megfáradt karrierjének és egy kis nyugdíjalapot is biztosít, ha totális csőd lenne a vége. A 14 millió dolláros gázsi „szimbolikus” volt Stone számára, mint később bevallotta: az 1992-es eredeti filmben ennyi volt ugyanis Michael Douglas gázsija, míg ő a film főszereplőjeként „csak” fél millió dollárt kapott. Stone már akkoriban is a színészek és a színésznők egyenlő bánásmódért küzdött, ugyanis a kilencvenes években hatalmas szakadék volt a férfi és női színészek gázsija között. 2000-ben a producerek Douglast is megkeresték, de ő már közel 60 évesen nem akarta ismét vállalni a fülledt erotikus jelenteket. Sokak szerint az eredeti filmben, közel 50 évesen is merész húzás volt a sztártól a szerep, aki még az arcát is felvarrattatta, hogy fiatalosabban mutasson a vásznon. Nagyjából fél Hollywoodot megkeresték a férfi főszereppel, egy darabig Aaron Eckhart tűnt a legesélyesebbnek, de végül ő is passzolta a projektet, sőt igazából egy időre mindenki, kivéve Stone-t, aki már nagyon dolgozott.

Sharon Stone munka nélkül is kapott volna 14 milliót az Elemi ösztön 2-ért az állítása szerint (Fotó: Metro Goldwyn Mayer / C 2 Pictur / Collection ChristopheL via AFP)

Nincs film, van pénz?

A 2001-ben a színésznő pert indított a producerek ellen – többek között a néhai legendás Andy Vajna ellen is – ugyanis a szerződése szerint ha nincs film, akkor is járt volna neki a 14 milliós gázsi, továbbá némi többlet költség, ugyanis ő már dolgozott a figura megjelenésén sminkessel, fodrásszal és kosztümössel. Stone azonban időközben agyvérzését kapott, így 3 évre eltűnt Hollywoodból, amíg a rehabilitációja tartott. A per nem állt le, a projekt azonban új lendületet kapott, amikor 2004-ben Stone a botrányosan rossz Macskanőben elvállalta a főgonosz szerepét Halle Berry vadmacskája mellett, illetve a Hervadó virágok című független filmben is vállalt egy rövid szerepet Bill Murray mellett. A producerek ugyanis bejelentették, hogy bizony eljött az idő, az akkor 47 éves Stone kiváló formában van és jöhet az Elemi ösztön 2. A felek végül peren kívül egyeztek meg, de elég beszédes, hogy a színésznő gázsija „csak” 13,6 millió dollár volt, vagyis kicsit kevesebb, mint a 14 millió.