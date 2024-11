Az élőszereplős újraalkotások jelenleg virágkorukat élik Hollywoodban. Szinte futószalagról potyognak le az újabbnál újabb projektek, és ugyan többnyire anyagilag sikeres mozikról van szó, nem mindig nyerték el a közönség tetszését. Nemrég érkezett a nagy népszerűségnek örvendő Így neveld a sárkányodat élőszereplős feldolgozásához is trailer, valamint a Vaiana remake-jén is dolgoznak épp. Ezúttal pedig a cuki, űrből pottyant „csillagkutya” sztoriját elmesélő Lilo & Stitch-filmről jelent meg egy rövidke ízelítő. Az eredeti, 2002-ben debütáló animációs film, mely egy hatéves kislány és egy aranyos, kék színben pompázó űrlény barátságáról szól, további tévéfilmeket, kazettára gyártott folytatásokat és sorozatokat is megélt, hiszen rendkívül kedvelt volt a gyermekek és a szülők körében is egyaránt.

A Sonic, a sündisznó 3. mindjárt itt van, de a Lilo & Stitch-re még kicsit várni kell

(Fotó: YouTube)

Nem véletlen tehát, hogy ismét feldolgozzák a történetet egy mozifilm formájában, hús-vér szereplőkkel, melyhez már egy félperces előzetest is kaptunk, amit ide kattintva meg is tudnak nézni. A számítógépes animáció több mint ígéretes, kíváncsian várjuk a további információkat, de azt már most lehet tudni, hogy Lilo & Stitch legújabb kalandja 2025 májusában landol majd a mozikban.

Jim Carrey-t moziban látni mindig öröm (Fotó: YouTube)

Rögös úton indult, de végül talán révbe ér Sonic

A videójátékok kedvelőinek imádott sündisznója újabb szintet ért el, trilógiává bővül a franchise. Ugyan nem indult zökkenőmentesen a filmsorozat útja, hiszen a koronavírus-járvány idején debütált az első rész, ráadásul a főszereplő külsejét is újra kellett animálni a felbőszült rajongók miatt. Azonban a hátráltató körülmények ellenére is volt annyira sikeres, hogy 2022-ben folytatást kapott, idén pedig érkezik a következő kör.

Vajon Sonic képes lesz felülmúlni új ellenségét, Shadow-t? (Fotó: YouTube)

Főhősünk, Sonic eddig még nem volt ekkora bajban, és ezt jól mutatja, hogy még ősellenségével, a Jim Carrey által megformált Dr. Robotnyikkal is össze kell fognia. A fenyegető veszélyt a rajongók által nagyon várt Shadow nevű másik sündisznó jelenti, kinek orgánumát az eredeti szinkronban nem mellesleg Keanu Reeves kölcsönzi. A grandiózus ütközetükből egyébként már mutat egy keveset a trailer, melyet cikkünk végén tudnak megtekinteni. Már nem kell sokat várni, mindenki kedvenc kék sündisznója idén karácsony másnapján, azaz december 26-án száguld be a mozikba!