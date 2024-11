Össze is szedtünk öt olyan legendát, akik karrierje és élete sok millió másik embert inspirált, ráadásul még filmre is vitték tetteiket. Hiba lenne kihagyni ezeket a sportfilmeket, mert nemcsak örök klasszikusok, de még el is gondolkodtatnak.

Will Smith-t sokan támadták az Ali miatt, amiért egy fehér rendezővel vállalta a filmet (Fotó: Collection ChristopheL via AFP/Columbia Pictures Corporation)

A legjobb sportfilmek:

1. Ali (2001)

Cassius Clay 1964-ben verekedte be magát a profi boksz színterére, olyan mozdulatokkal, melyek felrázták az ökölvívás világát. A fiatal Cassius erőteljes és gyors stílusa hamar világbajnoki címre vezette őt, ám nem csak a ringben, azon kívül is érdekes volt a világ számára. Az ellentmondásos polgárjogi harcos, Malcolm X barátja volt, s később még rabszolga őseitől örökölt nevét is megváltoztatta, ekkor született meg Muhammad Ali. Pályája csúcspontján Alit besorozták a vietnámi háborúba, viszont ő megtagadta a szolgálatot. Természetesen a szankciók sem maradtak el, Muhammad Ali nem léphetett szorítóba Amerika-szerte. De élete más drámai, illetve csúcspontját bemutatja a róla készült legjobb film.

Rendezte: Michael Mann, főszerepben: Will Smith

2. Fekete dicsőség (2006)

Az egykori egyetemi kosárlabda sztár, Don Haskins 1962-ben átvette egykori csapata, a Texas Western University vezetését. Haskins eltökélt célja volt, hogy fellendítse az egyetemi szintű kosárlabdázást, ami 1966-ra sikerült is számára. Egyetlen dolog nehezítette csak a helyzetét: csapatának legtöbb játékosa afro-amerikai volt, ez pedig Amerika déli részén maga volt a bűn. Haskins csapata minden megpróbáltatás és fenyegetés ellenére is sikereket ért el, egészen a döntőig meneteltek.

Rendezte: James Gartner, főszerepben: Josh Lucas

A valaha készült legjobb autóversenyzős film a Hajsza a győzelemért (Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art)

3. Hajsza a győzelemért (2013)

1976-ot írunk, amikor is a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 két legendája, a brit fenegyerek, James Hunt és a kimért osztrák zseni, Niki Lauda uralják az aszfaltot. Két igazi száguldó hősről beszélünk, akik nem ismerik a félelem fogalmát és bármeddig képesek elmenni a győzelemért. Lauda balesetet szenved, de még ez sem gátolja abban, hogy a sporttörténelem egyik legemlékezetesebb teljesítményével szerezze meg az őt megillető trónt.