Örülhetnek a Star Wars rajongói, remek hírek érkeztek

Igazi soha véget nem érő franchise-zá formálódik a Star Wars. A legutóbbi trilógia zárófelvonása, a Skywalker kora Ezeréves Sólyomként landolt a mozikban öt évvel ezelőtt, most pedig úgy tűnik, egy újabb, negyedik trilógia elkészülte is zöld lámpát kaphat a Disney-től. Bár a stúdió nem erősítette meg a hírt, de amennyiben igaz, akkor igen jó kezekbe kerül a sikerszéria. A projekt élére minden jel szerint Simon Kinberg, író-producer kerülhet, akinek jócskán van tapasztalata az univerzumépítésben. Korábbi forgatókönyvírói munkái közé tartozik A Mr. és Mrs. Smith, a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes, valamint számos X-Men-mozi, de még a Deadpool-filmekben is részt vett producerként. A Csillagok háborúja terepe sem ismeretlen számára, mivel a Star Wars: Lázadók című animációs sorozat írója, továbbá Az ébredő Erő kreatív tanácsadója volt. Arról viszont egyértelmű információk egyelőre nem szivárogtak ki, és csupán találgatni lehet, hogy mi lesz az új filmek sztorija, de még csak azt sem tudni, Skywalkerék előtt vagy után fog-e játszódni a történet. Ezek a részletek még egy darabig a rajongók fantáziájára vannak bízva, de remélhetőleg hamarosan további infók derülnek ki.

Simon Kinberg írhatja az új Star Wars-filmeket

(Fotó: AFF/PA Images / AFF/PA Images)

Folytatják a sikeres Star Wars-sorozatot is

A hétvégén megrendezett D23 Brazil nevű eseményen nemcsak a Marvel rajongói örülhettek az újonnan bemutatott előzeteseknek, hanem a Csillagok háborúja világának kedvelői is részesültek jó hírekben. Ugyanis kiderült, mikor fog debütálni a Disney+-on a sokak által legjobbnak tartott Star Wars-széria, az Andor. Az egyik legnevesebb film- és sorozatértékelő portálon, a Rotten Tomatoes-on jelenleg 96%-on áll a 100-ból a sorozat, melynek folytatásra már nem kell sokat várni, hiszen jövő év áprilisában fog felkerülni a streaming-platformra. A Diego Luna által alakított címszereplő sztorija igazából a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet cselekménye előtt játszódik, és a tervek szerint a második évad pont ott fog végződni, ahol a 2016-os film elkezdődik. Szóval körbeér a történet, mégis biztosan tartogat magában megannyi izgalmat és fordulatot a 12 epizódosra tervezett folytatás.