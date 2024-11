A Dűne rendezője kemény kritikával illette a Star Warst

A három trilógiából, megannyi sorozatból és spin-offokból álló Star Wars világából az első három mozifilmet éri a legkevesebb kritika, ezek a darabok osztják meg legkevésbé a rajongókat. Ezért is meglepő, hogy egy másik híres és sikeres sci-fi-franchise remake-jén dolgozó Denis Villeneuve pont a Jedi visszatért nevezte meg negatív fordulópontként a Csillagok háborúja történetében.

Denis Villeneuve egykor imádta a Star Warst, de aztán csalódott a filmsorozatban (Fotó: Paramount Pictures / NORTHFOTO/© 2016 by Entertainment Pictures)

Durva kritikát kapott a Csillagok háborúja

A Dűne rendezője a The Town című podcastban vendégeskedett, és mondott olyat, ami bizonyára meg fogja osztani a rajongókat:

„Imádom a Csillagok háborúját. A Birodalom visszavágot már milliárd alkalommal láttam. A problémám viszont az, hogy az egész Star Wars az 1983-as Jedi visszatérnél kisiklott. 15 éves voltam akkor, és egy barátommal el akartunk taxizni Los Angelesbe, hogy beszélhessünk George Lucas-szal, mert annyira mérgesek voltunk. Még most is az vagyok az ewokok miatt. Egy gyerekeknek szóló vígjátékot csináltak a sztoriból.”

- fejtette ki csalódottságát a direktor.

Denis VIlleneuve az ewokokban látta az egyik fő problémát

(Fotó: KPA / Heritage-Images)

Ám itt nem állt meg a Szárnyas fejvadász 2049-et és a Fogságbant is jegyző Villeneuve:

„A Csillagok háborúja a saját mitológiája megkövült, nagyon dogmatikus változata lett. Bevált receptet követ, bármiféle meglepetést nélkülözve. Szóval nem álmodozom arról, hogy egyszer én csinálok majd egy Star Wars-mozit, mert olyan, mintha ott minden kőbe lenne vésve.”

A Star Wars és a Disney köszönik szépen, jól vannak

Nem valószínű, hogy túlságosan meghatják majd Denis Villeneuve szavai a Star Wars jogaival rendelkező Disney döntéshozóit. Számtalan sorozat és film van tervben jelenleg is: Jövő tavasszal érkezik az Andor második évadja, 2026-ban fog megjelenni Jon Favreau saját mozija (feltételezhetően) The Mandalorian & Grogu címmel, illetve nemrég kelt szárnyra a pletyka, hogy egy teljesen új Csillagok háborúja-trilógia is készülhet az X-Men-mozik írójának tollából. De nem kell ennyire messzire előremenni az időben, ugyanis 2024. december 3-án a Disney+-on debütál majd a franchise legújabb szériája, a Star Wars: Kóbor alakulat.