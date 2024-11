Ezt aligha tudta mindenki kedvenc Tökijéről

Budapesten is hosszú hetekig élt a Kingsman-filmek ifjú csillaga, Taron Egerton, aki a szuperkém, Töki mellett Elton Johnt és Eddie, a sast is lejátszotta már a filmvásznon. De még sok más mindent is megtudhat róla a következő sorokban.

A Kingsman Tökijeként vált világhírűvé (Fotó: AFP)

Taron Egerton érdekességek

A keresztneve egy tévedés következménye

A Taron keresztnevet nem sokan viselik rajta kívül a világon, ennek pedig az az oka, hogy az édesanyja elírta a választott nevet a születésekor. A ’villám’ jelentésű walesi Taran keresztnévből így lett az esetében Taron.

Európa leghosszabb nevű településén járt iskolába

A walesi Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch község nevét Llanfairpwllgwyngyll-re szokták rövidíteni. A színész szülei egyaránt liverpooli illetőségű angolok, de a válásuk után Egerton kétéves korában az édesanyjával Walesbe költöztek. Ott nőtt fel, és nem csak beszéli a helyi nyelvet, de magát is inkább walesinek tartja.

A magányossága miatt kezdett színészkedni

Gyerekkorában többször költöztek egyik településről a másikra, ez pedig mindig új iskolát és a régi barátok elvesztését jelentette a számára. Színjátszókörbe se azért kezdett járni, mert különösebben érdekelte volna az előadóművészet, egyszerűen szeretett volna ismerősöket szerezni. Egy Szentivánéji álom előadáson viszont annyira beleszeretett a dologba, hogy az útja már a híres Royal Academy of Dramatic Art színiakadémiára vezetett Londonba.

A kölyökképű színész képes bármilyen karakterré átalakulni (Fotó: AFP)

A kamerák előtt egycsapásra világsztár lett

Élete első komolyabb moziszerepe rögtön olyan jól sült el, hogy utána háromfilmes gigaszerződéssel láncolta magához a 20th Century Fox hollywoodi stúdió. Ebben persze az is közrejátszott, hogy a Kingsman: A titkos szolgálatban egy olyan film főhősét játszotta el, ami hatalmas kasszasikernek bizonyult, és aztán sorban érkeztek a folytatásai is.

Imádja kínozni magát

A Kingsman-filmek kedvéért mindig extrán ki kell gyúrnia magát, de ő élvezi ezeket a helyzeteket, amikor rá van kényszerítve a szenvedésre, és ilyen látványos a végeredmény. A filmekben látható izmokhoz teljes életmódváltást kellett végrehajtania, amihez nem csak a mindennapos edzések tömkelege tartozott hozzá, de rendkívül szigorú diéta is.