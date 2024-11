Tom Cruise lehetetlen küldetése: 8-szor forgatta le ugyanazt a filmet

Tom Cruise olyan, mint maga a Mission: Impossible-filmsorozat: képtelen megállni. Bár vészesen haladunk előre az időben, és lehetnénk akár megengedőbbek vagy elnézőbbek a korosodó színésszel, várhatnánk tőle kevésbé akciódús mozikat, a 62 éves Cruise azt jelzi, neki még nem kell járókeret, ő egyhamar nem fog leállni. Egyre magasabbra teszi magának a lécet az extrémebbnél extrémebb akciójeleneteivel. Jövőre érkezik a Mission: Impossible nyolcadik felvonása, közel 30 évvel az első film megjelenése után. Minden egyes alkalommal, mikor a rajongótábor már kezdte hitét veszteni a szériában, a háromszoros Golden Globe-díjas színész mindig előállt egy meglepően jó, újabb epizóddal. Ehhez hozzájárul az is, hogy Cruise tényleg mindent belead, még testi épségét sem féltette a forgatások során. Ez pedig kifizetődőnek bizonyul, hiszen a franchise anyagilag (és kritikailag is) egyértelműen sikeresnek mondható, az eddig megjelent hét epizódot ugyan 1,1 milliárd dollárba került legyártani, azonban 4,1 milliárd dollárt hozott a konyhára, tehát 3 milliárdos a profit eddig. Tom Cruise nem úgy fest, mint aki meg akarna állni, mindjárt itt a nyolcadik fejezet, és a színész korábban azt nyilatkozta, Harrison Ford útján haladva, akár a 80-as éveiben járva is szívesen csinálna még filmeket további lehetetlen küldetésekről. Azonban ennyire ne szaladjunk előre, és a jövőre megjelenő (talán utolsó) rész előtt tekintsük át, miről is szóltak az előző felvonások.

Jövőre már a Mission: Impossible 8. részével érkezik Tom Cruise (Fotó: JLPPA / Bestimage / JLPPA)

Mindegyik Mission: Impossible ugyanarról szól:

Mission: Impossible (1996)

Tom Cruise a franchise nyitányában először játssza el Ethan Hunt titkosügynököt, aki nagy bajba kerül, árulónak kiáltják ki egy félresikerült akció következtében. Ethannek a saját neve tisztázása mellett az a másik fő célja, hogy megszerezzen egy listát a CIA épületéből, amely leleplezheti a világ összes titkos ügynökének identitását. A mozi leghíresebb jelenete, melyben Tom Cruise a plafonról ereszkedik le, miközben a legendás taktusok szólnak, téglaként épült be a popkultúrába.