Toy Story 2: 25 éve folytatódott a játékok háborúja

Woody bajba került! Egy minden hájjal megkent játékgyűjtő elrabolja. Szerencsére a cowboy barátai nem hagyják őt cserben, és Woody megmentésére indulnak, aki mindeközben új ismerősökre tesz szert, és talán már haza sem akar menni. Habár az élet sok nehézség elé állította a mozi alkotóit, a Toy Story - Játékháború 2. mégis be tudott vánszorogni filmszínházakba, és ahogy mondani szokták: Jött, látott és győzött. Négy évvel az első fejezet sikerét követően folytatták a titkos életet élő játékok sztoriját, ami cselekményét, mondanivalóját és karaktereit tekintve is elérte az elődje által kijelölt magasságot, és anyagi értelemben sikeresebb is tudott lenni az eredeti epizódnál. A szóban forgó műremek ma ünnepli 25. születésnapját, ezért utánajártunk, milyen kulisszatitkokat rejteget előlünk!

A Toy Story - Játékháború 2. fel tudott nőni az első rész nagyságához

Így küzdött meg a sikeréért a Toy Story - Játékháború 2:

Egy kisbaba mentette meg a filmet. A Pixar egyik alkalmazottja véletlen törölte a filmet, amikor már úgy nagyjából a 90%-a kész volt, és úgy tűnt, sose fog elkészülni a Játékháború folytatása. Azonban az egyik technikai vezetőnek szerencsére volt egy másolata az otthoni számítógépén, ugyanis épp akkor született meg a gyermeke, és szeretett volna a családjával több időt tölteni, ezért otthonról dolgozott. A stúdió döntéshozói kis híján megfosztották magukat több mint félmillárd dollártól. Ugyanis eleinte nem bíztak a film sikerében, és egyből kazettára tervezték kiadni, viszont időközben rájöttek, hogy elég erős a sztori ahhoz, hogy moziba küldjék. Jól döntöttek, mert 511 milliót hozott a közösbe Woody és Buzz második kalandja. A film igazából kétszer készült el. Volt egy eredeti verzió, ami egyáltalán nem tetszett a Pixar vezetőinek, így elrendelték a mozi teljes újraírását és újraanimálását. Ezt pedig az alkalmazottak 9 hónap alatt abszolválták, ami rekordidő.

Woody a kis szépséghibája miatt polcra került

4. Az első rész ugyan rendkívül sikeres volt, mégis úgy érezték az alkotók, hogy a lánygyermekeket nem sikerült eléggé megszólítani. Emiatt Jessie karakterét, aki eredetileg egy cowboy volt, átírták, és így született meg az epizód talán legkedveltebb új szereplője.