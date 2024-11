A Vissza a jövőbe rendezője musical formájában támasztaná fel a klasszikust

Ha a '80-as évekre gondolunk, az első dolgok között kerül lelki szemeink elé a sci-fi-vígjátékok koronázatlan királya, a Vissza a jövőbe. A sztori főhőse egy 15 éves tinédzser srác, Marty McFly (Michael J. Fox), aki egy Doki névre hallgató furcsa tudós (Christopher Lloyd) még furcsább időgépével visszautazik a múltba. Itt komoly feladat vár rá, mert hogy mentse a saját irháját, össze kell hoznia a saját szüleit, különben nincs jövő, ahova visszatérhetne. Az óriási sikereket – köztük egy Oscar-díjat is – elérő mozi két folytatást (Vissza a jövőbe II–III.) is megélt, viszont sem a rajongók, sem a stúdiók nem érik be ennyivel. Ugyanis a trilógia rendezőjét, Robert Zemeckist évtizedek óta nem hagyják nyugton, minduntalan újabb részt akarnak tőle az emberek.

Robert Zemeckis, a Vissza a jövőbe, a Forrest Gump és megannyi sikerfilm atyja

(Fotó: James Linsell-Clark / SWNS / © SWNS/Colin Richards owner of T.V.L Allstar Video rental store in Haverhill, Suffolk.)

Vissza a jövőbe, mint musical?

Kérésük azonban süket fülekre talál Robert Zemeckisnél, mivel az Oscar-díjas direktor nem hajlandó tetralógiává bővíteni a franchise-ot, de még egy újradolgozás ötletével sincs kibékülve. Pedig Happy Sad Confused című műsorban elmondta, hogy a Universal Pictures félévente rákérdez, akar-e új Vissza a jövőbe-filmet forgatni. Ám a történet itt még nem ér véget! Zemeckis ugyanis valamit mégis szeretne kezdeni a projekttel, amire viszont meg a stúdió nem nyitott.

Szeretném elkészíteni a Vissza a jövőbe: A musicalt.”

– mondta a trilógia rendezője.

Noha a direktor rendkívül izgatott a musicallel kapcsolatban, nem valószínű, hogy valaha is meg fogják csinálni, mert a stúdió emberei nem látják az ötletben a fantáziát.

Marty és Doki lehet így fogadnák,a ha megtudnák, hogy musicalben kell visszatérniük

(Fotó: ZUMA Press / MOVIESTILLS)

A színpadon már bevált

A musical egyébként nem olyan váratlan ötlet, mint gondolnánk, hiszen már 2015-ben színházi darab keretei közt meg akarták ezt valósítani. Az évszám nem véletlen, hiszen az eredeti trilógia második felvonásában ebbe az évbe utazott előre a Doki és Marty. A darab végül csak öt évvel később, 2020-ban került bemutatásra Manchesterben, jelenleg pedig járják a világot az előadás alkotói és szereplői, három kontinensen adva elő a musicalt.