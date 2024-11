Wicked: mi ez a film, ami a Gladiátor 2-t is lenyomja az előrejelzések szerint?

Hónapokkal ezelőtt jött ki az első előzetese, mégis igen keveset tudunk róla. Pedig a Wicked című musical szinte minden előrejelzés szerint még az év legjobban várt Gladiátor 2 című filmjét is leverheti, sőt az első kritikák alapján komoly Oscar-esélyes is a 20 éves musical. Utánajártunk, mi is ez a hatalmas felhajtás a Wicked című musical körül, és megmutatjuk kiket alakítanak a főszereplők, névszerint Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum és az Oscar-díjas Michelle Yeoh.

A Wicked Óz, a nagy varázslója (Fotó: Northfoto)

Wicked: 20 éve hódít a színpadon

A nagysikerű Broadway musical Gregory Maguire itthon is megjelent boszorkány című könyve alapján készült. A történet az Óz, a nagy varázsló előtti időkbe kalauzol minket, ahol megismerhetjük a Glinda, a Jó boszorkány és Elphaba, a Gonosz nyugati boszorkány valódi történetét. A zöld boszorkány és a Doktor szöszit is megszégyenítő Galinda (nem elírás, a történet eljén még ez a neve) a varázslóiskolában találkoznak egymással. Elphaba a helyi özvegy kormányzónak a lánya, akinek elhunyt édesanyja csalfasága és egy bájital miatt az egész teste zöld. Sejthető, hogy nem a legnépszerűbb tanuló a magának való, mágikus erővel bíró lány, aki tolószékes testvérét, Nessarose-t óvja az intézményben, akit az Óz, a nagy varázslóban a Keleti Boszorkányként ismerhettünk meg.

Madame Morrible-nek a neve is elég beszédes (Fotó: Northfoto)

Itt ismeri meg a plázacica Galindát, akivel szobatársak lesznek, és bár kezdetben nehezen találják a közös hangot, mint kiderül: a rózsaszín passzol a zöldhöz és barátok lesznek. Szükségük is lesz egymásra, ugyanis az iskola rejtélyes és közel sem szimpatikus igazgatónője Madame Morrible felfedezi Elphaba tehetségét és egyenesen Smaragdváros ura, Óz elé akarja küldeni a lányt, aki még nem is sejti, milyen szövevényes összeesküvésbe keveredik, ami nem csak Galindával való barátságába, de az életébe is kerülhet.

Varázslatos lesz a Wicked látványa is, nem csak a zenéje (Fotó: Northfoto)

A sikermusicalt 2024-ben mutatták be New Yorkban, 2006-ban pedig Londonban, ahol 18 éve telt házzal játsszák hetente nyolcszor az Apollo Theatre-ben.

Ki kicsoda a Wickedben?

A két főszerepet a kétszeres Oscar-jelölt Cynthia Erivo és a popsztár Ariana Grande alakítja. Az említett igazgatónőt az Oscar-díjas Michelle Yeoh kelti életre. Ózt, a rejtélyes varázslót a Jurassic Park sztárja, Jeff Goldblum alakítja. Fiyerót, a szívtipró és léha herceget a Bridgerton című sorozat vikomtja, Jonathan Bailey testesíti meg, akinek most a sármja mellett tánc-és énektudására is nagy szüksége lesz. Mellettük Ethan Slater, élete első szerepében a valóban mozgássérült színész-énekesnő Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James, a Legnagyobb showman szakállas nőjét alakító Keala Settle, és a Trónok harcából ismert Peter Dinklage is szerepel.