Zendaya igent mondott, óriási a sztárpár öröme

Alig egy évvel az előző sikerfilmje, az Oppenheimer után máris felreppentek a pletykák, hogy Christopher Nolan nem tétlenkedik sokáig, és megint új projekten dolgozik. A mozi eddig bejelentett szereplői között olyan neveket találunk, mint az eddig két Nolan-filmben is (Csillagok között, Oppenheimer) fontosabb mellékszerepeket játszó Matt Damon, valamint napjaink egyik legnagyobb tinibálványa, a Pókembert alakító Tom Holland. A fiatal angol színész egyébként úgy hivatkozott a szintén a szigetországból származó rendezővel történő eszmecserére, mint „élete telefonbeszélgetése”. Holland boldogsága pedig most még inkább csapkodhatja az egeket, hiszen párja, Zendaya is csatlakozott a produkcióhoz, mely a pletykák szerint az 1920-as években játszódó vámpírsztorit fog elmesélni.

Zendaya és Anne Hathaway is benne lesz az új Christopher Nolan-moziban (Fotó: Bulgari via Bestimage / Bulgari via Bestimage)

Zendaya mellett Anne Hathaway is igent mondott

Nemcsak a Pókember és a Dűne sztárja az egyedüli új név a kalapban. A nevetlen hercegnői szerepét hamarosan felelevenítő Anne Hathaway is úgy döntött, megint szeretne Christopher Nolannel dolgozni. A rendező egyébként híres arról, hogy szeret megszokott arcokkal munkálkodni, az Oscar-díjas színésznő is vállalt már korábban munkát több Nolan-moziban is (A sötét lovag – Felemelkedés, Csillagok között). Igaz, a jelenkor legnagyobb sztárpárja (Zendaya és Tom Holland) számára ez lesz az első alkalom, hogy a direktorral dolgozhatnak.

Bár a Universal Pictures eddig még nem erősített meg egy hírt sem, ami a projekttel kapcsolatos, ennek ellenére már premierdátumot is lehet tudni, miszerint 2026. július 17-én fog a filmszínházakba kerülni a jelenleg még cím nélküli alkotás.