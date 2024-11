A szex és New York trendi Charlotte-ját alakító színésznő itt még egészen más karaktert játszott (Fotó: YouTube)

Kevin Bacon

A Footloose és a Vad vágyak előtt a színész kanos tiniként tűnt fel a Péntek 13 első részében. Az 1980-as Zs-horror azonban váratlanul nagy siker lett, kár hogy akkor még nem sejtették, hogy Bacon mekkora sztár lesz, akkor talán -spoiler - Jason anyja megkíméli a szex után kifáradt szépfiút, de hát ő sem tartotta be a slasherek egyik legalapvetőbb szabályát, miszerint ne szexelj! Bacon szívesen emlékszik vissza a filmre, és ha jobban megnézzük, nem is kell annyira cikin éreznie magát a végeredmény miatt, mint Davisnek, vagy a Texasi láncfűrészes Oscar-díjas sztárjainak.

Itt még lepőakrobatika előtt áll Kevin Bacon (Fotó: Northfoto)

George Clooney is egy horrorfilmben kezdte

A Grizzly: The Predator című 1983-as filmben Clooney mellett az Oscar-díjas Laura Dern és balhés Charlie Sheen is égette magát. Ráadásul a filmet a magyar származású André Szőts forgatta Budapesten. A katasztrofális forgatás teljesen sosem fejeződött be, nem lettek kifizetve az utómunkálat díjai és végül a nyolcvanas évek végén egy dobozban végezte ez a rémfilm. Clooney és a többiek imái úgy tűnik nem hallhatattak meg, ugyanis a kétezres években előkerült egy kópia és végül 37 évvel a forgatás után bemutatták a Grizzly: The Predator című filmet. Fogalmazzunk úgy, hogy nem lett belőle klasszikus!