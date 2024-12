Színésznők, akik idén ellopták a szívünket

Különösen színes évet zárt a mozi, valamint a televíziózás világa is idén. Ha csak a női karaktereket tekintjük, láthattunk férfiak fejét elcsavaró teniszjátékost, megrögzött zaklatót, testével elégedetlen, korosodó színésznőt, de még az alvilág élére törő maffiavezért is. Az biztos, hogy nem unatkozhatott senki sem, mindenki megtalálhatta a maga kedvencét. Hogy kicsit felelevenítsük ezeket a hihetetlen teljesítményeket, 2024 legjobb férfi alakításainak listázása után elhoztuk a legkiemelkedőbb női performanszokat is az idei évből.

Angelina Jolie is egyike azon hölgyeknek, akik elbűvölték 2024-ben a moziban vagy a televízió előtt ülő nézőket

(Fotó: ZUMAPRESS.com / � 2024 by Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)

Ezekre a színésznőkre kaptuk fel a fejünket 2024-ben:

Zendaya (Challengers)

Zsánerek érdekes találkozását hozta Luca Guadagnino idei legújabb mozija, a Challengers, mely egy sportfilmet alaposan megfűszerezett nem kevés drámával, és még több romantikával. Két rendkívül tehetséges fiatal teniszezőt nemcsak a kupa hajt, hanem közös szerelmük, Zendaya kegyeinek elhódítása is. A fiatal színésznő remekül alakította a két férfi közül választani képtelen dívát, a szerelmi háromszöget felvonultató film sikeréhez az ő kemény munkája is kellett.

Zendaya mellet Mike Faist és Josh O'Connor játéka is kiváló volt

(Fotó: JLPPA / Bestimage)

Anna Sawai (A sógun)

Ebben a történelmi sorozatban a 17. századi Japánba látogathatunk el, ahol egy partra vetett idegen kavarja fel az álló vizet. Az angol hajótörött útját egy japán nemes hölgy, Marikó segíti útját, sodorva ezzel saját magát szorult helyzetbe. Érzelmi és politikai satupadban túlélni próbálkozó női karakter érzelmi komplexitását Anna Sawai kiválóan prezentálta a idén látott egyik, vagy talán a legjobb minisorozatban.

Anna Sawai nevét érdemes lesz megjegyezni

(Fotó: Faye Sadou / Faye Sadou/MediaPunch/Faye Sadou)

Demi Moore & Margaret Qualley (A szer)

Kétségkívül az év egyik legmeghatározóbb női párosa volt a vásznon Demi Moore és Margaret Qualley. A szer című testhorrorban nyújtott alakításaik láttán meg lennénk meglepődve, ha az azonos karakter idősebb és fiatalabb verzióját megformáló színésznők üres kézzel távoznának a valamelyik jövő évi díjátadóról, Golden Globe-ra már meg is kapták a maguk jelölését.

A feltörekvő Margaret Qualley és az örökifjú Demi Moore

(Fotó: Kay Blake)

Jessica Gunning (Szarvasbébi)

A legtöbben szeretjük, ha rajonganak értünk, még ha néhányan ezt tagadják is. Azonban egy ponton túl a rajongás már hízelgő, sokkal inkább félelmetes. Jessica Gunning is egy ilyen rémisztő alakot formál meg a valós eseményeket feldolgozó minisorozatban, a Szarvasbébiben. Egy bárpultos életét tönkretevő nőt játszik, aki levegőt sem hagy áldozatának, úgy rátelepszik, online és offline sem hagyja nyugodni.