TOP10: ezek a filmek voltak 2024 kedvencei

6. Dűne – Második rész

A Budapesten forgatott szuperprodukciónak már az első része is igazi sci-fi-történeti eseménynek számított, a folytatás pedig még erre is rá tudott tenni egy lapáttal. Minden idők egyik leghíresebb sci-fi regényét két filmben mesélte el nekünk míves kivitelezéssel Dennis Villeneuve rendező, az első rész parádés szereplőgárdájához (Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard) pedig még csatlakozott Christopher Walken, Florence Pugh és Austin Butler is.

5. Szegény párák

Szintén Magyarországon, magyar szakemberek közreműködésével forgatták Yorgos Lanthimos bizarr humorú, kifordított Frankenstein-történetét is. A kultrendező remekbeszabott filmjében Emma Stone alakít egy olyan lányt, akinek testébe egy újszülött agya kerül, így felnőtt külsővel kell megtanulnia mindent a világról – mindezt egy elképzelt viktoriánus korszak különös díszletei között, valamint a parádés Willem Dafoe és Mark Ruffalo társaságában.

4. Vaskarom

Magyar operatőr sem gyakran fényképez hollywoodi sztárokat hollywoodi filmben, de a Vaskarom és Erdély Mátyás esetében ez történt. A valós események alapján készült, egy pankrátorcsalád tragédiákkal sújtott történetét bemutató film látszólag izompacsirtákról szól, és egy csomót bunyóznak is benne, de közben nem akciófilm, hanem egy igencsak érzelmes dráma olyan nagyszerű színészekkel, mint Zac Efron, Lily James, vagy Jeremy Allen White.

Nicolas Cage szereti az extrém karaktereket Fotó: Northfoto

3. Álmaid hőse

Nicolas Cage híres az extrém alakításairól, de a hollywoodi filmcsillag talán a karrierje leghétköznapibb karakterét alakítja ebben a filmben, és milyen emlékezetes módon! Legalábbis eleinte hétköznapi, hiszen az általa játszott átlagos életű, középkorú, kopasz egyetemi tanár egyszer csak megmagyarázhatatlan módon elkezd felbukkanni egyre több ember álmaiban. Ez eleinte népszerűvé teszi, de mi lesz a rémálmokkal?