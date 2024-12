20 éves A gépész: 5+1 érdekes tényt mutatunk

Véletlenül két heroinista is bekerült a filmbe (Fotó: Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 via AFP)

Többen is visszautasították, mielőtt megvalósult volna

A gépész rendezőjét és forgatókönyvíróját, Brad Andersont és Scott Kosart szinte minden amerikai stúdió és jó nevű producer elhajtotta, mire otthont találtak a produkciónak. Mindenki ódzkodott a forgatókönyvtől, túlságosan betegnek titulálták és emiatt hátráltak ki mögüle.

A filmtörténelem egyik legmegrázóbb alkotása A gépész (Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)

Ezért volt ilyen ismerős a név

A mozi írója, Scott Kosar vérbeli Nine Inch Nails rajongó. Olyannyira, hogy az industrial metált játszó zenekar énekeséről, Trent Reznorról nevezte el a Christian Bale által megformált Trevor Reznit. Továbbá a bennfentesek is azt állítják, hogy az eredeti forgatókönyv első oldalán is egy Nine Inch Nails idézet szerepelt. Scott Kosar és a zenekar sokáig beszélgettek egy lehetséges filmzenei kollaborációról, ám a rendező végül megvétózta azt.

Christian Bale egyik legnagyobb alakítása (Fotó: Photo12.com - Collection Cinema / Photo12 via AFP)

Képtelenség

Bár a film igyekszik elhitetni velünk, hogy az emberi szervezet képes rá, valójában fizikailag lehetetlen egy éven át ébren maradni. A leghosszabb nyilvántartott ébrenlét rekordját jelenleg Randy Gardner tartja, aki 17 évesen állította be a 11 napos és 25 perces rekordot a Stanford Egyetem kísérlete során, 1964-ben.