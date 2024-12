Megvan az új Amerikai pszichó főszereplője

Christian Bale 2000-ben meglepte a világ moziközönségeit. Az addig aranyos, kedves kisfiúként ismert gyerekszínészt egy nárcisztikus, vérszomjas, lélektelen brókerként láthatták ismét a vásznon. Ugyanis ő alakította Patrick Batemant, a beképzelt, pénz- és nőhajhász pszichopatát Mary Harron kultklasszikjában, az Amerikai pszichóban. A horror alapjául szolgáló, 1991-ben megjelent, sorozatgyilkos sötét elméjébe betekintést engedő regényt sokáig érintetlenül hagyták, azonban most elérkezettnek találta az időt az újbóli feldolgozáshoz a Szólíts a neveden és a Challengers direktora, Luca Guadagnino.

Chrisitan Bale magasra tette azt a bizonyos lécet az Amerikai pszichó első feldolgozásában

(Fotó: KPA Honorar & Belege / KPA Honorar & Belege/KPA / Heritage-Images)

Újgenerációs amerikai pszichó kerestetik

Az olasz rendező sokáig kutatta, ki lehetne a legalkalmasabb színész a főszerepre. Több jelölt is felmerült, de leggyakrabban Jacob Elordi és Cooper Koch nevét lehetett hallani. Előbbivel még személyesen is találkozott Guadagnino, egy étteremben ülve látták a rendezőt és az Eufória sztárját diskurálni, de valószínűleg egy másik közös projektről lehetett szó. Utóbbi pedig saját maga ajánlkozott, hogy szívesen eljátszaná Patrick Bateman karakterét, mivel úgy érezte, a Szörnyetegek: A Lyle és Erik Menendez-sztori című sorozatban szerzett ahhoz elegndő tapasztalatot, hogyan is kell eljátszani egy ilyen elvetemült alakot. Ám végül egy nevető harmadik lett a befutó.

Austin Butlert érte a megtiszteltetés, ő játszhatja el Patrick Batemant

(Fotó: picture alliance / Rocco Spaziani)

A nevető harmadik

A Variety értesülései szerint ugyanis Austin Butler kapta meg a megtisztelő felkérést. A 33 éves Butler az egyik legnagyobb feltörekvő névnek számít Hollywoodban, a silány televíziósorozatok világából Quentin Tarantino segítségével emelkedett ki 2019-ben, mikor szerepet kapott a Volt egyszer egy... Hollywoodban, azóta pedig több A-kategóriás produkcióban szerepelt: Ő alakította Elvis Presley-t „a Királyról” szóló életrajzi filmben, valamint szerepelt a Dűne második részében, illetve Tom Hardy oldalán a Motorosokban. Luca Guadagnino (aki leszögezte, hogy nem a 2000-es, Chrisitan Bale-féle alkotást tervezik újraalkotni, hanem az eredeti regényt dolgozzák majd fel) egy újabb nagynevű rendező lehet a fiatal színész önéletrajzában, azt pedig kíváncsian várjuk, hogyan tud majd eszeveszett aranyifjút játszani.