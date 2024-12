Friss képek Arnold Schwarzeneggerről, rá sem lehet ismerni az egykori Terminátorra

A testépítőből lett sztárszínészt, Arnold Schwarzeneggert többnyire zúzós, robbanásokkal és tesztoszteronnal telített filmekből ismerhetjük. Ő volt Conan, a barbár, a halálosztó Terminátor vagy a Ragadozót levadászó elitkommandós. Ám vannak könnyedebb alkotásai is, mint például az Ikrek vagy a karácsonyi szezon egyik közkedvelt alkotóeleme, a Hull a pelyhes. Úgy néz ki, ezúttal az ünnepi filmjeinek repertoárját tervezi bővíteni Kalifornia egykori kormányzója, ugyanis valamelyik nap piros kabátban, ősz fürtökkel és deres arcszőrszettel jelent meg New York utcáin. Tegnap pedig Instagramra posztolt egy képet magáról kollégája, a Reacher című sorozatból ismert Alan Ritchson társaságában, bejelentve, hogy közösen forgattak egy mozit, melyben az „Osztrák Tölgy” alakítja majd a Mikulást.

A civilben is Mikulásnak öltöző Arnold Schwarzenegger New York utcáin

(Fotó: TheImageDirect.com)

Mi lapul Arnold Schwarzenegger zsákjában?

A minden bizonnyal jövőre megjelenő karácsonyi mozi a The Man with the Bag, azaz A zsákos férfi címet viseli, mely valószínűleg hangzatosabb magyar elnevezést fog kapni a hazai forgalmazótól. A sztori szerint a Mikulás varázserővel bíró zsákját valaki ellopja, a bajba jutott, piros ruhás ajándékosztó pedig a rosszul viselkedő gyerekek listáján szereplő nevek közül választ segítséget magának. Így talál rá Vance-re (Alan Ritchson), a korábbi tolvajra, hogy aztán közös erővel kerítsék elő a puttonyt, ezzel megmentve a karácsonyt. A filmet nem mellesleg az az Adam Shankman fogja majd dirigálni, akinek már van tapasztalata a családi mozik rendezésében, hiszen a Gorilla bácsi, valamint a Hajlakk is az ő nevéhez köthető. Arnold Schwarzeneggert egyébként öt éve nem láthattuk nagy vásznon, legutóbb a 2019-ben megjelent Sötét végzet című Terminátor-folytatásban tűnt fel, azóta csak rövidfilmekben és sorozatokban vállalt munkát, szóval fokozott figyelem fogja kísérni a mozi történő visszatérését.