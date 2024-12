Már írják a Barbie 2. sztoriját

2023 legsikeresebb mozija tagadhatatlanul a világszerte 1,4 milliárd dollárnál is több bevételt produkáló Barbie volt. A Margot Robbiet és Ryan Goslingot felvonultató sikersztori, bár egy játékfiguráról mesél, talán legkevésbé a gyerekeknek szólt, hiszen számtalan társadalmi témakört érint a mozi, melyeket sajátos humorával, öniróniával és nem kevés szürrealitással dolgoz fel. Ezek mellé társul a film fantasztikus zenéje is, Billie Eilish What Was I Made For? című betétdala, ami Oscar-díjat nyert. Bár a végén a cselekmény kerek egésszé válik, és úgy tűnt, nem is készül folytatás, de most mégis úgy tudni, az első rész írópárosa, Greta Gerwig és Noah Baumbach már dolgoznak a második részen.

A Barbie rendezője, Greta Gerwig és a főszereplő, Margot Robbie

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mégis lesz Barbie 2?

Manapság, mikor a mozikat a folytatások tarolják le évek óta, egyszerűen orbitális baklövés lenne egy ekkora bevételt termelő filmnek nem készíteni második felvonást. Ha csak az idei évet vesszük például, a 20 (anyagilag) legsikeresebbnek számító mű közül 15 volt egy korábbi mozi folytatása, de találunk még remake-et és spin-offot is a toplistán. Őrültség lenne Greta Gerwig író-rendező részéről, ha nem készítené el a Barbie második részét, de valószínűleg nem fog ebbe a hibába esni. Ugyanis a The Hollywood Reporter értesülései szerint férjével, Noah Baumbachhal már fel is keresték a Warner Bros-t, hogy lenne pár ötletük, bár ezt hírt a stúdió egyelőre cáfolta. A sztoriról pillanatnyilag nem sokat tudni, és nem is leszünk tájékozottabbak egy hamar, mivel Gerwig egy tavalyi interjúban azt nyilatkozta:

Rosszul sültek el a dolgok, amikor túl korán osztottam meg az ötleteim. Nem szeretek ideje előtt beszélni a dolgokról, mert úgy érzem, az tönkreteszi a mozi lényegét.

Tehát a részletek még váratnak magukra, bár ez szinte magától értetődő, hiszen amennyiben Margot Robbie is visszatérne a szerepéhez, az ő újbóli munkába állására is várnunk kellene még. Az ausztrál színésznőnek ugyanis alig egy hónapja született meg első gyermeke. Továbbá a másik főhőst, Kent alakító Ryan Gosling sem kommentálta még a pletykákat.