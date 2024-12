Ben-Hur: A rabszolga, akit 65 éve minden karácsonykor látni akarunk!

Idén 65 éve hódította meg a világot a William Wyler történelmi klasszikusa, ami legalább annyira az ünnepi időszak alapfilmje lett, mint a Reszkessetek, betörők! A Ben-Hur azonban két botcsinálta betörő helyett valódi nagyívű, családi klasszikus a harc, a hit és a szeretet erejéről. A zsidó herceg, akit gályarabságra ítélnek, hogy később egy kolosszális fogatversenyen bizonyítsa bátorságát, és szerezen igazságot, nem beszélve a szerelméről, a szépséges Estherről. A 11 Oscar-díjjal elismert klasszikusról számos érdekesség a mai napig nem derült ki, de ahogy korábban az izgalmas, idén 50 éves katasztrófafilmek; a Pokoli toronyról és a Földrengésről is kiderültek új, eddig nem ismert kulisszatitkok, úgy a Ben-Hur forgatása is tartogat meglepetéseket, sőt állítólag egy halálesetet is eltussoltak a producerek.

A Ben-Hur a korszak leglátványosabb filmje volt (Fotó: Northfoto)

Amit biztos nem tudott a Ben-Hurról!

A Ben-Hur a világ legsikeresebb remakeje, ugyanis az első filmet a zsidó hercegről 1925-ben forgatták. A némafilm a korának egyik legnagyobb vállalkozása volt, és a húszas évek legnézetebb filmje is.

15 millió dolláros költségvetésével a kor legdrágább filmje volt.

Az MGM nagyon nagy bajban volt, ugyanis, ha a film megbukik, akkor vége a stúdiónak. Szerencsére a 75 milliós bevétel megötszörözte a Ben-Hurra költött pénzt, hatalmas hasznot hozva a producereknek.

9 hónapig forgatták a filmet Olaszországban, a Cinécitta Stúdióban.

Barátokból ellenségek: Messala és Ben-Hur (Fotó: Northfoto)