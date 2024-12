Better Man: Robbie Williams filmje nem csak puszta majomkodás

Az utóbbi évek egyik legkedveltebb műfajává nőtte ki magát az életrajzi zenés film. Számtalan zenész, énekes életútját dolgozták fel sikermozik, így a vásznon követhettük végig nem is olyan rég például Freddie Mercury, Elton John, Whitney Houston vagy Elvis Presley életútját. Ehhez a táborhoz csatlakozott a szórakoztató ipar igazi fenegyerekének számító Robbie Williams is, aki egykor a Take That nevű fiúbanda vokalistája volt, majd aztán társait hátrahagyva, rögös úton ugyan, de fényűző szólókarriert tudott befutni. Az ő életének különböző szakaszait mutatja be a Better Man, mely kendőzetlenül beszél a siker fényekkel és csillogásokkal teli perceiről, illetve bátran barangolja el a nézőt Williams karrierjének mélységesen sötét bugyraiba is.

Ami már rögtön feltűnhet azoknak, akik a moziplakátot jobban szemügyre veszik, hogy a sztori középpontjában egy főemlős van. Nem, nem a legújabb Majmok bolygója lett félrecímezve, Robbie Williams saját kérését láthatjuk itt. A sztár ugyanis már az előzetesben kifejtette, mi miatt játssza őt egy csimpánz a róla szóló filmben:

Mindig is úgy tekintetem magamra, mint aki egy kicsit kevésbé fejlődött ki.

Ezzel a vizuális megoldással talán kicsit szájbarágósra sikerült a főhős kiemelése a sztoriból, e nélkül is tökéletesen működött volna a mozi, de igazából mégis hozzá tudott adni egy kis pluszt, az egyébkét remekül sikerült filmhez, hiszen annyit elárulhatunk, Mr. Williams sokszor valóban állatiasan viselkedik. Akik pedig esetleg amiatt aggódnának, hogy zavarná őket a túlzottan szőrös főhős, pár perc alatt hozzá lehet szokni.

A Better Man kezében ott a siker kulcsa

Azt előre lehetett tudni, hogy a projekt kiváló kezekben van, mivel az a Michael Gracey ült a direktornak fenntartott székben, aki korábban már szerzett tapasztalatot abban, hogyan is kell sikert kovácsolni egy életutat feldolgozó musicalből. Az ő nevéhez fűződik A legnagyobb showman, valamint a Pinkről szóló dokumentumfilm, az All I Know So Far is. Bár a műfaj sajátossága, hogy egy kaptafára felhúzva be lehet mutatni szinte bárki életét (felemelkedés, bukás, majd a katarzist elhozó újbóli felemelkedés), mégsem érezzük túl sablonosnak a Better Mant, mert a remekül összerakott sztori, és a kellően elmélyített karakterek miatt magával tud ragadni a mű. Ehhez pedig társul a mesterien kiötlött koreográfiák, a kivételes operatőri munka, a remek érzékkel végrehajtott vágás, na meg persze az a rengeteg sláger, mely egy igazi koncertélményt kölcsönöz a moziteremben ülve.