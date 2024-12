Bill Nighy nem akart a karácsonyok sztárja lenni, sőt színész sem

Hiába kérte meg az élete szerelme kezét

1982-től kezdődően évtizedeken át élt párkapcsolatban Diana Quick színésznővel, akinek a kezét is megkérte, de ezt a választ kapta: „Meg ne kérdezd még egyszer!”. Közös lányuk, Mary Nighy is színésznőként kezdte a karrierjét, de mára rendezőként is egyre komolyabb munkássággal bír. Bill Nighy és Diana Quick útjai végül 2008-ban váltak szét.

Mindig öltönyt hord

Nem véletlenül kerül fel rendszeresen a legjobban öltözködő és legelegánsabb hírességek listáira. A magánéletben is mindig öltönyt hord, még a színházi próbákra is abban megy.

Megküzdött az alkoholizmussal

Egészen fiatal kora óta problémái voltak az alkohollal, és végül 1992. május 17-én sikerült neki végleg letenni az italt. Mivel 2003-ban a dohányzást is abbahagyta, így saját elmondása szerint csak a kávé és a cukor maradt számára káros szenvedélynek.

Karácsonyi programot kínál

Épp a napokban debütált streamingen az Azon a karácsonyon című animációs film, amiben Lighthouse Billt személyesíti meg, és alig néhány hete a Joy, az élet csodája, amiben az egyik főszerepet alakítja. Jövőre láthatjuk majd őt a Lazarus című sorozatban, a 500 Miles című ifjúsági film nagypapájaként, és a fiaival újra kapcsolatot kereső híres íróként is az &Sons című mozifilmben.