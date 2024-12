Cameron Diaznak 10 év után elege lett a nyugdíjból

Cikksorozatunkban olyan sztárszínészek nyomába eredünk, akiknek egykor mindenki ismerte az arcát, de hosszú ideje eltűntek a rivaldafényből. A Régi kedvencek nyomában cikksorozat első célpontja a Rendőrakadémia jóképű csibésze, Steve Guttenberg volt, majd az Amélie csodálatos életének rég látott sztárja, Audrey Tautou, a kilencvenes évek romantikus üdvöskéje, Meg Ryan, a szexszimbólum Melanie Griffith, a nehéz sorsú Nastassja Kinski nyomába eredtünk. De nézzük csak, hová tűnt Cameron Diaz!

Cameron Diaz önként fordított hátat Hollywoodnak (Fotó: AFP)

Amikor Cameron Diaz a csúcson volt

Az 1990-es évek végétől egészen a 2010-es évtized elejéig Cameron Diaz számított Hollywood egyik első számú női sztárjának, akinek a filmjei dollármilliókat termeltek, és aki rekordgázsikat zsebelt be. Az élvonalba a Keresd a nőt! álomcsajaként robbant be, majd A John Malkovich-menetben vagy a Minden héten háborúban már a komolyabb színészi képességeit is megcsillantotta. A Charlie angyalai-filmek és a Shrek széria (Fiona hangjaként) bebetonozták a helyét az A-kategóriában, miközben olyan rendezőkkel is dolgozott, mint Martin Scorsese, Oliver Stone, vagy Ridley Scott. Legotthonosabban a szabadszájú komédiák terepén mozgott: Ronda ügy, Keresd a nőt!, Rossz tanár, Szexvideó…

Mi mindent tudunk róla?

Az 53. életévében járó színésznő otthona Kalifornia a születése óta. Az édesapja révén félig kubai származású, anyai ágon németek és britek az ősei. Szegény, de boldog családban nőtt fel, és már tinédzserként felfedezte egy modellügynökség. 16 éves korától kezdve rengeteget élt külföldön a karrierje miatt, többek között Japánban, Ausztráliában, Mexikóban, Marokkóban és Párizsban is. Mindenféle előzetes színészi tapasztalat vagy képzettség nélkül jelentkezett A Maszk szereplőválogatására, és legnagyobb megdöbbenésére meg is kapta a szerepet Jim Carrey oldalán, ami a belépőt jelentette a számára Hollywoodba.

Cameron Diaz az amerikai filmgyártás egyik legismertebb alakja (Fotó: AFP)

Matt Dillon, Jared Leto és Justin Timberlake is a híres pasijai közé tartoztak, majd a Good Charlotte nevű rockbanda gitárosa, Benji Madden mellett kötelezte el magát. A házasságuk tizedik éve tart, 2019-ben született meg a kislányuk, aki a Raddix Chloe Wildflower Madden nevet kapta. Második gyerekük, a Cardinalnak keresztelt fiuk idén lett a család tagja. Az utóbbi években a családozás mellett leginkább egészségügyekkel és testtudatossággal foglalkozott: írt két sikerkönyvet is a témában, egészségügyi és biotech startupokba szállt be befektetőként, sőt még egy bio bormárkát is indított.