Mégsem Cillian Murphy látható a 28 évvel később előzetesében?

Az élőhalottakról szóló zsánerfilmeknek újabb óriási löketet adott, és elképesztő sikert aratott Danny Boyle 2002-ben megjelent 28 nappal később című mozija. A nézők és a kritika is egyaránt imádta, öt évvel később folytatást is kapott a sztori, bár az már nem részesült osztatlan sikerben. Emiatt parkolópályára került a trilógia zárófelvonása, azt viszont mondjuk nem sokan gondolták volna, hogy 18 évet kell várni a 28 évvel később elkészültére. Sokat azonban már nem kell, 2025 nyarán végre mozikba kerül a film, melyben eget rengető sztárparádé várható. Az újabban antihőst alakító Aaron Taylor-Johnson, valamint Harry Potter fő ellenlábasát, Voldemortot megtestesítő Ralph Fiennes is felbukkannak majd a korszakalkotó technikával készült műben. Anno a műfajra friss fuvallatként ható első rész indította az Oscar-díjig eljutó útjára Cillian Murphyt, az ír színész ezt igyekszik megköszönni azzal a direktornak, hogy ő is visszatér a franchise-hoz. A héten előzetes is érkezett a várva várt mozihoz, és sok fanatikus meg mert volna esküdni, hogy a csont és bőrre lefogyott figura, aki egy pillanatra tűnik csak fel a trailerben, az maga Cillian Murphy, ám úgy néz ki, tévedtek.

Angus Neill látható a 28 évvel később előzetesében, és nem Cillian Murphy

(Fotó: YouTube)

A csúnya Cillian Murphy nem Cillian Murphy

Egy Angus Neill nevű műkereskedő ugyanis azt állítja, ő szerepel azon a pár képkockán, ami elárasztotta az egész internetet az elmúlt napokban, és nagyon úgy fest, igaza van. Hiszen Cillian Murphy neve egyelőre nem szerepel a plakátokon, Neill pedig interjút is adott az üggyel kapcsolatban a The Guardian nevű napilapnak:

Danny [Boyle] azt mondta, csakis engem tudna elképzelni egy szerepre. Szóval találkoztunk, hamar megvolt az összhang, és elvállaltam a munkát. A forgatáson szinte megigézett, a vele való munka nagyon, nagyon intenzív élmény volt.

– mesélte el tapasztalatait a modellkedő műkereskedő.

Angus Neill érdekes úton került 2025 egyik legjobban várt mozijába. A markáns arcú, nádszál vékony úriember egy kifejezetten csúnya emberekre specializálódott modellügynökségen, a londoni székhelyű Ugly Models Agencyn keresztül jutott el Danny Boyle rendezőig, akik zombikat alakítani vágyó embereket kerestek.

A 28 évvel később előreláthatólag 2025. június 19-én kerül majd a hazai mozikba.