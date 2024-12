Cynthia Erivo: A zöld nő, akiért az egész világ odavan

Hónapok óta látjuk plakátokon, a tévében vagy a TikTokon, de még sokan a nevét se tudjuk, pedig Hollywood vezető sztárja lett. Cynthia Erivo a bevételi rekordokat döntögető Wicked című filmnek köszönhetően az álomgyár legígéretesebb csillaga lett, aki innentől kezdve az A-ligában játszik. A 37 éves sztár máris az egyik legjobban fizetett színésznő lett, mindemelett pedig egyre-másra kapja az izgalmasabbnál izgalmasabb szerepajánlatokat. De ki is ez a különleges arcú és hangú színésznő, aki szó szerint elvarázsolt mindenkit az év legjobb filmjében?

Cynthia Erivo a Harriet című filmmel robbant be Hollywoodba (Fotó: AFP)

Cynthia Erivo: Színpadról Óz birodalmáig

A 37 éves sztár Cynthia Onyedinmanasu Chinasaokwu Erivo angol és nigériai szülők leszármazottja, aki Angliában nevelkedett. A színésznő a legnevesebb angol színésziskolában, Royal Academy of Dramatic Art-ban diplomázott, és innentől egyenes út vezetett a West End zenés színpadáig. A sztár két szerepet is megörökölt egyik idoljától, Whoopi Goldbergtől: a Bíborszín és az Apáca show musical verzióiban hatalmas sikert aratott Angliában, majd a Bíborszín amerikai bemutatója után az USA-ban is sztár lett: az alakításáért Tony-díjat kapott. 2018-ban a Viola Davis és Liam Nesson nevével fémjelzett Özvegyek című filmben tűnt fel, majd 2019-ben érkezett az igazi kiugrás a Harriet című film formájában. Az egykori rabszolga, majd az északi katonákat segítő fekete rabszolgafelszabadítónő, Harriet Tubman szerepéért dupla Oscar-jelölést kapott: a legjobb színésznő díja mellett a Stand up című dalért, a legjobb eredeti betétdalnak járó díjra is jelölték.

A sikerfilm után Cynthia lett a hosszú évek óta várt Wicked című film "gonosz" nyugati boszorkánya, Elphaba. Az elmúlt két év gyakorlatilag a musicalről szólt a sztárnak, ugyanis a duplafilm közel 1 éves próbái és forgatási munkálatai után egy elképesztő PR-kampány vette kezdetét, amiben életre szóló barátnők lettek a Glindát alakító Ariana Grandéval. A két sztár az idei év legjobban fizetett színésznői listjáján is előkelő helyen szerepelnek: a boszorkányok fejenként 15 millió dollárt hoztak nekik a konyhára.