75 éves lett Don Johnson, minden idők legstílusosabb zsaruja

75. születésnapját ünnepli Don Johnson, aki nehéz gyerekkor után ért a csúcsra a Miami Vice sorozattal, és máig egy egyik legfoglalkoztatottabb hollywoodi sztár. De milyen érdekességeket rejt az élete és a karrierje?

A stílus két szóban: Miami Vice - MIchael Mann sorozata tette naggyá Don Johnsont (Fotó: Amazon Prime Video)

Don Johnson érdekességek

A profi bowling volt az álma

A szülei egyaránt még tinédzserek voltak, amikor 1949. december 15-én világra jött a Missouri állambeli Flat Creek kisvárosában. Nehéz körülmények és állandó családi zűrök közepette nőtt fel, a legfőbb álma ekkoriban az volt, hogy profi bowlingjátékos válhasson belőle.

Erősre sikeredett a 12. életéve

Az évek során gyorsan szétesett a családjuk a szülei válásával. Nem mellesleg Don Johnson 12 évesen vesztette el a szüzességét is, méghozzá a 16 éves bébiszitterével. Az állandó balhéi miatt pedig a 13. életévébe belépve a fiatalkorúak bírósága elé kellett állnia.

Rossz ómennek számított a tévében

A karrierje nehezen akart beindulni: egyes források szerint négy, saját visszaemlékezése szerint öt vagy hat olyan tervezett tévésorozat pilotepizódjában is főszerepet játszott, amelyikek egyikéből sem rendelték meg aztán az első évadot. A Miami Vice alkotói sem akarták már őt szerződtetni, mert tartottak tőle, hogy balszerencsét hoz. Nem így történt, és Don Johnson a karrierje legikonikusabb szerepét játszhatta el James „Sonny” Crockett nyomozóként.



Egy korszak legnagyobb stílusikonja volt

A Miami Vice széria óriási hatással volt a nyolcvanas évek esztétikájára, és benne is főleg Don Johnson számított a legnagyobb stílusikonnak. Gianni Versace egyik fő inspirációjának nevezte Sonny Crocket karakterét, Enzo Ferrari pedig egy Ferrari Testarossa sportkocsit ajándékozott Johnsonnak a sorozat rajongójaként.

Világbajnok versenyző lett belőle

A Miami Vice szériában gyakran közlekedtek a szereplők motorcsónakokkal, és erre Don Johnson a magánéletben is rákapott. Sokszor a forgatásra is a saját vízi járgányával érkezett, később pedig a versenyzésbe is belevágott, nem egyszer Kurt Russell és Chuck Norris társaságában. 1988-ban világbajnok is lett a profi motorcsónakosok között.