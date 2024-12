Dear Santa: ez a „Mikulás” Post Malonra viszi a gyerekeket

A Dear Santa történetének középpontjában egy ötödikes kisfiú, Liam Turner (Robert Timothy Smith) áll, aki amellett, hogy nem a közösség középpontja, még diszlexiával is küzd. Liam megírja levelét a Mikulásnak, ámde – a már említett – diszlexia közbeszól…

Robert Timothy Smith és Jack Black párosa hihetetlen kalandokat él meg a Dear Santa című filmben (Fotó: Northfoto/ZUMA Wire)

Dear Santa: ilyen aranyosan még nem ábrázolták a Sátánt

Liam ugyanis a Santának írt volna levelet, ám írási díszfunkciója következtében azt véletlenül a Sátánnak küldi el. Ez pedig egy rendkívül humoros, de mindenek előtt kaotikus események sorát hozza el a kis Liam életébe, akinek három kívánsága lehet, cserébe viszont a Sátán (Jack Black) a pokolba viszi a lelkét.

A Dear Santa átformálja mindenkiben a karácsonyi filmek fogalmát (Fotó: Northfoto/ZUMA Wire)

Kívánni lehet, de nem a Mikulás teljesíti

A Dear Santa nem az, aminek látszik. Ez a kijelentésünk pedig igaz a film címére és magára a mozira is. Aki ugyanis egy igazi karácsonyi, télapós filmet akar látni, annak Sátán biztosan elrontja a szórakozását. Talán az elrontás túlzás, hiszen a Dear Santa egy rendkívül szórakoztató karácsonyi film, amiben minden megvan, amit nézőként elvárhatunk tőle. Hol több, hol kevesebb is, hiszen Mikulás egyáltalán nincs, viszont az nem mindennapi, hogy egy tipikus karácsonyi moziban a Sátán kapja a főszerepet. Az ünnepi vígjáték bátran nyúl a tipikus karácsonyi-formulához, ahol a kisgyerekek kívánhatnak, viszont mindezt teljesen kifordítva teszi, hiszen a csodatevő nem Lappföldről érkezik, hanem egyenesen a pokolból. Ja és persze jót sem igazán szeretne tenni.

Jack Black piszkosul jól kibontakozik a gonosz Télapó szerepében (Fotó: Northfoto/ZUMA Wire)

Jack Black gonoszabb, mint valaha és jól áll neki

A Dear Santa egyértelműen Jack Black szenzációs játékára épít. A színész őrületesen energikus, karizmatikus, egyszerre humoros és még szerethető is – ez utóbbi valljuk be, nem könnyű egy pokolfajzat esetében. A kisfiú, Liam szerepében Robert Timothy Smith szintén remekel, tökéletes párra találtak benne Jack Black mellé. A történet dinamikája és kibontakozása ennek függvényében természetesen lendületes és telis-tele van olyan jelenetekkel, helyzetekkel amelyeken hatalmasakat lehet nevetni, így az sem kizárt, hogy előbb-utóbb a TikTok-on is láthatunk belőle kiragadt részleteket. Ha pedig eddig nem hittük volna el, hogy ez valóban egy nem átlagos karácsonyi mozi, akkor most kapaszkodjunk!