Fekete karácsony, trash karácsony: Egy horror, ami háromszor készült el!

Eredeti ötletek híján Hollywoodban már hosszú ideje a remake-ek korát éljük, azonban akadnak teljesen érthetetlen vállalkozások is. Ezek közé a teljesen felesleges remake-ek közé tartozik a Fekete karácsony című 2006-os és 2019-es remake-je is. Itt kell gyorsan hozzátennünk, hogy az 1974-es sem egy Oscar-díjas remekmű, sőt még nem is egy olyan bűnös slasher, mint a Halloween vagy a Sikoly, amik a maguk módján klasszikusnak is számítanak.

Az 1974-es Fekete karácsony még a maga módján egy nézhető film volt Fotó: Northfoto

Fekete karácsony: Inkább legyen még egy black friday

1974-ben, pár hét alatt alig több mint 600.000 dollárból készült el a Fekete karácsony című horrorfilm. Az ötletet a producereknek egy amerikai városi legenda adta, ami szerint egy rejtélyes férfi lányokat zaklat telefonon az emeletről. Igen, ezt sok másik filmben, többek között a fent említett Sikolyban is többször megtapasztalhattuk már, mi van akkor, ha egy karcos férfi hang a kedvenc horrorfilmünkről érdeklődik. Itt még ennyire nem voltak elmések a készítők, beérték rémisztő huhogásokkal és hörgésekkel a rémisztgetést. A történet szerint egy lányszövetség lányaival szórakozik valaki, aki egyre vészjóslóbban viselkedik, sőt a gyilkolástól sem riad vissza. A film nem előzte meg a korát, kellett még pár név, egy John Carpenter és egy Jamie Lee Curtis, hogy tömegek induljanak meg a szintizenére gyilkoló melósruhás Michael Myers ámokfutására a Halloweenben, de a Fekete karácsony - igen szűk körben - de klasszikusnak számít. A főszerepben Olivia Hussey és az első Superman filmben Lois Lane-t alakító Margot Kidder volt látható.

A 2006-os verzió unalmasabb, mint egy Barátok közt ismétlés Fotó: Northfoto

Remake-ek, de miért?

2006-ban Glen Morgan úgy gondolta, leporolja a Fekete karácsonyt, de sajnos csak egy unalmas és egyáltalán nem rémisztő remake lett belőle a kor olyan tinisztárjaival, mint Michelle Trachtenberg, Mary Elizabeth Winstead, vagy a mostanában egy szexi hóemberbe beleszerelmesedő Lacey Chabert. A 9 milliós film minimális hasznot termelt. 2019-ben újra jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt a Fekete karácsonyt újragondolná Hollywood. Spoiler, de jobban jártak volna , ha inkább egy Black friday-filmet csinálnak, ugyanis ez a remake már tényleg a vállalhatatlanul unalmas kategória lett, nem beszélve arról, hogy a végére egy olyan feminista csavart hoztak a történetbe, ami után azon csodálkozunk, hogy nem égetnek alsónadrágot a férfiak az utcákon az egyenlő bánásmód jegyében. Ebben a verzióban Imogen Potts és a szebb napokat látott Cary Elwes volt látható, aki jobban járt volna, ha Fűrész után nem vállal több horrorfilmet. A 2019-es film a minimális költségei ellenére is megbukott.