Halálsoron: 25 éve siratott meg minket Stephen King törékeny óriása

Már negyedszázada annak, hogy egy film be tudta bizonyítani, egy kétméteres melák is meg tud ríkatni minket. A Stephen King regényéből, Frank darabont rendezésében, Tom Hanks főszereplésével elkészült Halálsoron nemcsak az egyik legjobb King-adaptáció, hanem a filmtörténelem kiemelkedő darabja is. A tökéletesen bemutatott, valamint elmélyített karakterek, a háromórás játékidő ellenére egyáltalán nem unalmas cselekmény, valamint a mozi sajátos hangulata és természetfeletti világa tette a feldolgozást igazán népszerűvé és sikeressé. A színészi munka pedig egy teljesen más szint, különösen a filmben antihősből hőssé váló Michael Clarke Duncané, akitől eleinte rettegünk, hogy aztán a sztori végén együtt sírjunk vele. A 25 éve bemutatott különös hőstörténet születésnapjának megünneplése okán pedig összegyűjtöttünk néhány érdekességet a moziról.

A teljes címén Stephen King: Halálsoron az egyik legkiemelkedőbb adaptáció a filmtörténelemben (Fotó: CASTLE ROCK ENTERTAINMENT / NORTHFOTO)

A Halálsoron kulisszatitkai:

Stephen King kijelentette, hogy ez a legpontosabb feldolgozás, ami valaha készült a könyveiből. Továbbá a Halálsoron volt az első King-adaptáció, amely átlépte a 100 millió dolláros bevételt, és a 2017-es Az című horror megjelenéséig ezt egyik másik King-film sem tudta megismételni. Amikor az alkotók bajban voltak, hogy ki válasszanak John Coffey szerepére, Bruce Willis termett a segítségükre, aki Michael Clarke Duncant ajánlotta, mert épp akkor dolgozott együtt a termetes színésszel az Armageddon forgatásán. A Csengettyű úr nevű egeret összesen 15 cincogó rágcsáló játszotta el, és mindegyik kisegeret hónapokon keresztül tanították be különféle trükkökre.

Az optikai trükkök miatt Michael Clarke Duncan tényleg mindenki fölé tornyosul (Fotó: Entertainment Pictures / 1999 by Castle Rock Entertainment)

4. Stephen King rendszeresen meglátogatta a forgatást, és egyszer bele is ült a villamosszékbe, amibe bele is szíjazták, de rögtön ragaszkodott hozzá, hogy oldozzák el. A világhírű regényíró tréfásan fel is ajánlotta Tom Hanksnek, hogy foglaljon helyet a székben, de a folyton karakterben lévő színész elutasította a gesztust, és kijelentette, hogy ő itt a főnök.

5. A Doug Hutchinson által alakított Percy Wetmore a filmtörténelem egyik legellenszenvesebb karaktere. Hogy ezt az ellenszenvet előhozza a nézőből, Frank Darabont rendező a legapróbb részletekre is odafigyelt, például olyan cipőt adott a karaktert játszó színészre, ami idegesítően csikorgó hangot adott ki.