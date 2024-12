Kis híján az Alkonyat főszereplője lett az egykori Superman

Henry Cavill a harmadik X betöltését követően robbant be Hollywoodba, akkor ismerhette meg a nevét igazán a világ, amikor ő kapta meg Superman szerepét Zack Snyder Az acélember című képregény-adaptációjában. Azóta többször is magára öltötte a leghíresebb szuperhős jelmezét, de ezen kívül dolgozott már Guy Ritchie kezei alatt Az U.N.C.L.E. emberében, feltűnt Tom Cruise oldalán a Mission: Impossible hatodik részében, de Millie Bobby Brown mellett még a krimibe is belekóstolt az Enola Holmes című krimiben. A tévénézők pedig a Vaják-sorozatból ismerhetik, ahol egy varázslatos középkori világ szörnyvadászaként tetszelgett, hosszú, fehér fürtjeivel. A kezdeti évei, akárcsak a legtöbb színésznek, nem voltak ennyire sikeresek, még kereste az útját, és egy régi blogbejegyzésből az is kiderült, hogy melyik óriási szerepről csúszott le, amitől teljesen irányba terelődhetett volna a karrierje.

Henry Cavillt ma már el sem tudnánk képzelni falfehér bőrű vérszívóként (Fotó: Matt Crossick / NORTHFOTO/ PA Images)

Henry Cavillből nem lett szerelmes tinivámpír

Stephanie Meyer, az Alkonyat-regények szerzője a 2000-es években aktívan használta az internetet, és sokat blogbejegyzést szentelt a művéből készülő filmnek, melynek férfi főszerepére meg is volt a tökéletes személy a fejében. Az írónő Henry Cavillt szerette volna Edward Cullenként látni a vásznon, viszont a film később készült el, mint gondolta, így kifutottak az időből.

A leginkább csalódáskeltő dolog számomra az én tökéletes Edwardom elvesztése. Henry Cavill már 24 éves. Ezt gyászoljuk meg egy pillanatnyi csenddel.

- írta a sikerszéria szerzője még 2007-ben.

Henry Cavill egyébként Meyer azon elvének lett az áldozata, miszerint 21 évnél idősebb színész nem játszhatja el a szerepet, így került a képbe Robert Pattinson, aki éppen csak belefért korban ebbe a limitbe.

Robert Pattinson azóta már megbánta, hogy elvállalta Edward Cullen szerepét (Fotó: g90 / ZUMApress.com/ Imprint Entertainment)

Cedric Diggory-ról is lecsúszott

Noha nem ez az egyetlen szerep, amit a későbbi Batman elhappolt Henry Cavill orra elől. Pár évvel az Alkonyat megjelenése előtt a Harry Potter és a Tűz Serlege kapcsán is felmerült kettőjük neve, hiszen versenyben voltak a hősi halált haló Cedric Diggory szerepéért, a karaktert végül Robert Pattinson vihette vászonra. A rajongók szerint viszont Cavill jobb választás lett volna, hiszen az ő megjelenése sokkal jobban hajaz Diggory regényben olvasható leírására. Ennyi év távlatából fura belegondolni, milyen lett volna egy másik brit sármőr megformálásában látni a Trimágus Tusa egyik résztvevőjét.