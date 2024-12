Szinte a teljes stáb táncolt és énekelt a Hogyan tudnék élni nélküled? forgatásán

A film munkálatai négy éve, 2020-ban kezdődtek. Ötletgazdája és producere, Kirády Attila abban az első perctől biztos volt, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes, vagy együttes életművére építik. A bőség zavarával küzdött a kiválasztás során az alkotócsapat. Köszönhetően annak, hogy a magyar beatkorszak berobbanása óta a honi palettán egymást követték a jobbnál jobb, generációkat átívelő előadók, zenekarok. Demjén Ferenc lett az, akinek a szerzeményei minden szempontból ideálisnak tűntek a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmhez, de ez is okozott egy kis kellemes fejtörést.

Hogyan tudnék élni nélküled?: hamarosan mozikban az év legjobban várt magyar filmje (Intercom)

A hatvanas évek óta aktív énekes pályafutása telis-tele van emblematikus slágerekkel. Végül a Sajtból van a hold, a Hiányzol, a Gyere és szeress, a Szabadság vándorai, az El kell, hogy engedj, a Szerelemvonat, az Úgy szeretném, a Darabokra törted a szívem, a Mikor elindul a vonat, a Lepihenni melletted és a Hogyan tudnék élni nélküled? lettek a befutók. Utóbbi a film címe is lett egyben. A kiindulópontot jelentő Demjén-slágerek köré Kormos Anett és Goda Krisztina írta meg a mában és 1994-ben játszódó, egy felejthetetlen balatoni nyár humoros, romantikus történetét.

Fantasztikus szereposztással készült a Hogyan tudnék élni nélküled? című musical

A forgatókönyv véglegesítésével elindult a szereplők felkutatása is. A meghallgatásokon, fontos szempontnak számított, hogy énekelni is tudjanak a kiválasztottak, mert ebben a filmben a Demjén dalokat valóban azok is adják elő, akik a vásznon láthatóak.

A szerepeket végül Törőcsik Franciska, Ember Márk, Kirády Marcell, Márkus Luca, Marics Peti, Varga-Járó Sára, Brasch Bence, valamint Seress Zoltán, Györgyi Anna, Medveczky Balázs, Kovács Harmat, Markó-Valentyik Anna, Szántó Balázs és Barta Veronika kapta meg.

A velük való forgatást több hónapos intenzív felkészítés előzte meg, ami részben a Demjén-dalok professzionális elsajátításán túl rengeteg táncpróbából állt. A filmben több látványosan koreografált, sok szereplős táncos jelenet is helyt kapott, amelyeket Túri Lajos Péter tervezett meg. A Megatánc és más hasonló nagyszabású tévés produkciók koreográfusa esetenként több száz táncossal, változatos helyszíneken - a vasútállomástól a Balaton-partig – álmodta vászonra a dinamikus, mindenkit felpezsdítő mozdulatsorokat. A gondos előkészületek után a forgatás tempósan zajlott. Két etapban. A mában játszódó részeket 2023. decemberében Budapesten vették fel, míg az 1994-es történetszálat 2024. nyarán rögzítették a fővárosban, valamint több balatoni településen.