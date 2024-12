Anélkül, hogy túl sokat elárulnánk a cselekményből, rögtön érdemes megjegyezni, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? tökéletesen oldja meg, hogy épp annyira szólítsa meg a mai 20-30 éveseket, mint a szüleiket, akik az 1990-es években voltak fiatalok, sőt, mintegy rejtett idősíkként (az egyes dalok keletkezési idejét figyelembe véve) megjelenik az 1970-es évek is, ezzel pedig a nagyszülők is úgy érezhetik, hogy a film visszaidézi a fiatalkorukat – még akkor is, ha elsősorban arra csodálkozhatnak rá, hogyan éltek, miként szerettek gyerekeik, miközben a film, gyötrődő fiatal énekesnővel (Varga-Járó Sára) és anyjának (Törőcsik Franciska) 30 évvel korábbi nagy szerelmi titkának felidézésével épp ellenkező "megértési" irányból közelíti a múlt és jelen összekötését. Több nemzedék filmje tehát a Hogyan tudnék élni nélküled? – elvégre (mondhatnánk némi közhellyel) a szerelem kortalan, ahogy a címadó Demjén-sláger is az.

Hogyan tudnék élni nélküled? (Törőcsik Franciska és Ember Márk)

Fotó: Intercom

A generációk egymás felé fordítása korántsem afféle hozadék, a Hogyan tudnék élni nélküled? ugyanis nagyban emlékeztet az ABBA-számokra felfűzött Mamma Mia! juke-box musicalre, amelyben szintén az anya múltja és a lány jelene mozgatja a cselekményt, miközben a zene adja a dráma savát-borsát. De korántsem arról van szó, hogy az ABBA-musical cselekményét a forgatókönyvíró Goda Krisztina és Kormos Anett áthelyezte volna az egzotikus görög szigetről a magyar tenger partjára – az összevetés megáll ott, hogy mindkét esetben az anya és a lánya, illetve szerelmeik belső konfliktusai kerülnek reflektorfénybe, és a megfelelő dramaturgiai csomópontokon olyan, eleve népszerű dalok szólalnak meg, amelyek tökéletesen adják vissza a szereplők érzéseit, miközben (épp népszerűségük okán) hasonló megélt vagy megélni vágyott érzésekre emlékeztetik a nézőt is.

Röviden: a Hogyan tudnék élni nélküled? esetében (is) dráma és zene tökéletes egyensúlyba kerül. Természetesen a romantikus komédia szabályainak megfelelően a sztori ismerős panelekből építkezik, ami kiemeli a sokévi átlagból az a slágerek és a panelek kreatív használata.