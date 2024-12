Különleges videó mutatja be, hogyan táncoltak Marics Petiék a Demjén-musical forgatásán

Hamarosan mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? – a film közösségi oldalán található nézői visszajelzések alapján a Demjén-musical az év legjobban várt magyar filmje.

A romantikus filmben a zene mellett a látványos táncjelenetek is fontos szerephez jutnak, ezeket Magyarország egyik legtapasztaltabb koreográfusa és táncművésze, Túri Lajos Péter álmodta vászonra. A produkció friss werkvideójából kiderül, hogyan is születtek a filmbeli táncos jelenetek, ahogy az is, hogy a színészek, hogyan vették fel a ritmust hozzá.