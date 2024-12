Hollywoodi rendezők, akik biztos pokolra jutnak ezekért a rossz remake-ekért

Vannak dolgok, amik szent és sérthetetlenek még az álomgyárban is. Ezek a hollywoodi rendezők azonban nem tartották ezt tiszteletben, és olyan filmeket forgattak újra, amikhez nagyon nem kellett volna hozzányúlniuk. Cserébe a közönség és kritikusok is ízekre szedték őket. Ők azok a hollywoodi rendezők, akik pokolra jutnak ezekért a remake-ekért!

A hollywoodi rendezők poklába a Psycho vezette Gus Van Saintet (Fotó: Valerie MACON / AFP)

Gus Van Saint - Psycho 1998

Alfred Hitchcock 1960-as klasszikusához hozzányúlni olyan szintű szentségtörés filmes körökben, mintha újraírnák a Bibliát. A hasonlat azért is találó, mert Gus Van Saint is ezt érezhette, ezért inkább egy betűt se változtatott a történetet, helyszíneken és a figurákon, csupán elővette a "Technicolor ceruzáit" és a fekete-fehér klasszikus kiszínezte olyan színészek közreműködésével, mint az új Almodóvar-filmben hatalmasat alakító Julianne Moore, Vince Vaughn, Viggo Mortensen vagy a tragikus autóbalesetben elhunyt Anne Heche. A kockáról kockára újraforgatott filmmel nem csak a színészek égtek, mint a svéd napozócsapat a 40 fokban, de a rendező is, aki a kilencvenes évek legizgalmasabb rendezője volt.

Tim Burton azóta javított a renoméján (Fotó: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Tim Burton - A majmok bolygója

Majdnem hasonló szentségtörést követett el a gótikus horrormesék nagymestere. A most 25 éves Álmosvölgy legendája mérséklet sikere után Burton beadta a derekát és Mark Walhberg főszereplésével és 140 millió dollárból elkészítette az 1968-as film remake-jét. A Földrengésben is hőst alakító Charlton Heston alakítását meg se közelítette Marky Mark, azonban tény, Burton maszkjai és a digitális technikai fejlődése mozgalmasabbá tette az akkor több, mint 30 éves filmet. Maga a film nem tetszett a kritkusoknak, a nézőknél sikere volt, de abban megállapodhatunk, hogy egy teljesen felesleges koppintása volt az eredetinek. Burton a 2010-es Disney-hercegnős éve (Alice csodaországban, Dumbo) után végre újra magára talált a Wednesday sorozattal és a Beetlejuice-al.

Roth a bukás óta inkább színészkedik és horrorokat készít (Fotó: VALERIE MACON / AFP)

Eli Roth - Bosszúvágy 2018

2018-ban a Motel című horrorral nagyot szakító Eli Roth úgy gondolta, az idén 50 éves Charles Bronson-féle Bosszúvágy című filmet a saját képére kéne formálni. A probléma – sajnos – az élete egyik utolsó vállalható alakításában látható Bruce Willis, akiről az égnek nem hittük el, hogy ő egy kisember, hiszen már több tucat akciófilmben irtotta száznyolcvanas fordulatszámon az ellenséget. A film nem is hasított túl nagyot, majd Willis szép lassan eltűnt a Zs-kategóriába, mint utólag kiderült, az egyre fokozódó afázia és demenciája miatt.