Itt az új Karate kölyök előzetese – Jackie Chan és Ralph Macchio egyesítik erőiket

Idén 40 éve már annak, hogy a korszak egyik legmeghatározóbb kultklasszikja, a Karate kölyök generációtól függetlenül mindenkit levett a lábáról. Az iskolai zaklatás ellenszerét a harcművészetekben kereső gimnazista fiú és bölcs tanítómesterének története közel 100 millió dolláros bevételt termelve az ötödik legsikeresebb alkotás lett az egész világon. A film idővel két folytatást is kapott, 2010-ben még remake is készült belőle, melyben Jackie Chan és Will Smith fia, Jaden Smith játszották a főszereplőket, illetve 2018-ban igazi sikerszéria indult el Cobra Kai címmel, az eredeti mozi hőseivel, Ralph Macchióval és William Zabkával. Pár hónapja pedig bejelentették egy új, az eddig felsorolt műveket ötvöző film érkezését, melyhez végre trailert is kaptunk.

Ben Wangból Jackie Chan és Ralph Macchio faragnak majd férfit

(Fotó: YouTube/Offical Trailer)

Miben mesterkedik Jackie Chan?

Ahogyan az eddigi sztorik, a Karate kölyök: Legendák címre keresztelt új film cselekménye is egy élete talán legfontosabb viadalára felkészülő fiatal srác, valamint az őt fizikailag és mentálisan is megedző, sokat látott mester körül forog. A tanoncot az Egy kínai Amerikája című sorozatból ismert Ben Wang fogja vászonra vinni, aki abban a szerencsés helyzetben találja magát, hogy nem egy, hanem rögtön kettő trénert kap maga mellé Ralph Macchio és Jackie Chan személyében. Utóbbi egyébként ősz hajával már-már megidézi az eredeti, 1984-es sikerfilmben látható Miyagi mestert (Noriyuki Morita). Bár egyelőre nem szerepel a nevük a stáblistán, de nem földtől elrugaszkodott gondolat, hogy valamilyen formában William Zabka, vagy épp Jaden Smith is tiszteletét teszi a moziban, és a készítők egyszerűen nem akarták már az első előzetesben lerántani erről a leplet.

A Karate kölyök: Legendák 2025. május 29-én rúgja majd be daruállásból indulva a magyar mozik ajtaját.