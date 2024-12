Az egykori Bond-lány szerint ne legyen nő a 007-es ügynök

James Bondot 1962-ben ismerhette meg a világ, azóta számtalan nagyszerű színész formálta meg. Köztük van például Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan vagy épp Daniel Craig. A kémek kémje 2021-ben ideiglenes búcsút vett a nézőktől a Nincs idő meghalni után, de azt még nem tudni, mikor láthatjuk megint a nőcsábász titkos ügynököt. Továbbá az sem világos, kinek a megformálásában köszön vissza a nézőkre a híres 007-es, de találgatások már vannak. Több név is felmerült, akit kihúzhatnak a kalapból, egyelőre a legvalószínűbbnek az újabban képregényes antihőst alakító Aaron Taylor-Johnson tűnik, viszont az is lehetséges, hogy a 26. James Bond-moziban már női néven mutatkozik be a karakter. A rajongókat minden bizonnyal megosztaná a döntés, és a pletykák hallatán egy korábbi kémfilm, A Quantum csendje szereplője, Gemma Arterton is úgy döntött, felemeli a hangját.

Gemma Arterton egy Daniel Craig-féle James Bond-filmben, A Quantum csendjében szerepelt

Női James Bondot? Nem kérek, köszönöm!

A korábbi Bond-lány, Gemma Arterton a The Times-nak adott nyilatkozatában fogalmazta meg markáns véleményét az esetleges női 007-es ügynökről:

A női James Bond nem olyan, mintha Mary Poppinst egy férfi játszaná? Ugyan beszélnek róla, de szerintem az emberek is túlzásnak vélnék. Néha nem árt tisztelni a hagyományokat. Én egyébként nem bántam meg, hogy elvállaltam anno a Bond-filmet, de nem értem, miért kísért a mai napig, hiszen csak öt percet szerepeltem benne.

– árulta el személyes meglátásait a színésznő.

Az őfelsége titkos ügynökéről szóló franchise-ról egyébként a korábban két James Bond-mozit, a Skyfallt és a Spectre – A Fantom visszatért dirigáló Sam Mendes is kifejtette véleményét, ami nem volt túl felemelő. Szóval az továbbra is hatalmas rejtély, mikor fog elkészülni a következő 007-es film, ki fogja rendezni, és ami a legfontosabb mind közül, ki lesz a főszereplője.