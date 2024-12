Jancsó Dávid közelebb került az Oscarhoz? Nívós amerikai díjra jelölték A brutalista vágásáért

Az Oscar-díj és a BAFTA után a legprominensebb filmes díjra jelölték a magyar vágót. Jancsó Dávid a The Critics Choice Awards nomináltjai között szerepel A brutalista című filmért, amit hamarosan a magyar mozikban is láthatunk. A filmet a cikk írásakor már 130 filmes díjra jelölték, amiből 27-et már el is nyert, többek között a Velencei Filmfesztivál ezüst oroszlánját, ami a legjobb rendezésért járt. A hazánkban forgatott három és fél órás, A brutalista diadalmenete most kezdődik, és egyre biztosabb, hogy Jancsó Dávid Oscar-jelölést kaphat a munkájáért.

Jancsó Dávid Oscar-díjas lehet jövőre (Fotó: Getty Images)

Jancsó Dávid és A brutalista

A mindössze 6 millió dollárból készült filmet hosszú évek után tavaly forgatták Magyarországon, miután többször cserélődtek a főszereplői. Korábban Marion Cotillard, Joel Edgerton, Vanessa Kirby és Sebsatian Stan is a főszereplője-jelöltek között volt, mielőtt az Oscar-díjas Adrien Brody és a Mindenség elméletéért Oscarra-jelölt Felicity Jones megkapták volna a két főszerepet. A két sztár a Holokauszt-után Amerikába emigráló Tóth házaspárt alakítja, Lászlót és Erzsébetet. A férfi építész, aki jelentős szerepet játszik a mai modern amerikai építészet alakulásában, hála a rejtélyes és gazdag jótevőjüknek. A filmben a két sztár mellett Guy Pearce, Stacy Martin és Taylor Swift expasija, Joe Alwyn is játszik.

Adrien Brody újabb Oscart nyerhet (Fotó: YouTube - A24)

Komoly díjesőre számíthat a film

A brutalista jelenleg 97 százalékon áll a rottentomatoes.com-on, vagyis a neves kritikai oldalon szinte mindenki dícsérerte a 215 perces filmet és modernkori mesterműnek tartják. A nemrég bejelentett Golden Globes-on 7 jelölést kapott, a legjobb film, rendezés, forgatókönyv és filmzene mellett, Brody és Jones mint főszereplők, Pearce pedig mellékszerplőként kapott nominációt. Mellette nemrég jelentették be a The Critics Choice Awards--jelöltjeit, ahol a filmet 9 kategóriában jelölték, ennél többet, 11-11 jelölést csak a pápa halála után játszódó vatikáni thriller, a Konklávé és az Óz birodalmában játszódó, mesésen látványos Wicked kapott. A 9 jelölésből az egyiket maga Jancsó Dávid vágó kapta, aki valóban emberfeletti szakmai bravúrról tett tanubizonyságot, hiszen A brutalista az év leghosszabb filmje a maga 215 perces játékidejével. A The Critics Choice Awards-ot január 12-én adják át, nem sokkal az Oscar-jelölések bejelentése előtt.

A filmet a magyar mozik január 23-tól játsszák.