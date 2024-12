Jeff Bridges 75 éves lett – 10 dolog, amit biztosan nem tudott róla

Fontos születésnapot ünnepel a színészlegenda Jeff Bridges: A nagy Lebowski, a Tron, az Őrült szív, vagy épp A nagy öreg 75 éves sztárjáról talán Ön sem tudta a következő érdekességeket.

Jeff Bridges 75 éve lett

Jeff Bridges érdekességek

Igazi színészdinasztiából származik

Los Angelesben született 1949. december 4-én, egy színész házaspár gyerekeként. Az édesanyja, Dorothy Dean Simpson már az 1920-as években is szerepelt filmben gyerekszínészként, és később is elvállalt egy-egy szerepet, bár a karrierjét inkább alárendelte a férje sikereinek. Jeff Bridges édesapja, Lloyd Bridges ugyanis évtizedeken keresztül számított az amerikai televíziózás egyik legkedveltebb színészének, ha idehaza inkább olyan filmjei révén ismerjük, mint az Airplane, vagy a Nagy durranás. De Jeff Bridges bátyja, Beau Bridges is elismert színész lett, ők ketten együtt is többször szerepeltek, mint például az Azok a csodálatos Baker fiúk esetében.

Már csecsemőként színészkedett

Először négy hónaposan szerepelt kamerák előtt, amikor a The Company She Keeps című filmben az édesanyja mellett „alakított” csecsemőt. De gyerekként felbukkant az apja tévésorozataiban is, később pedig nem egyszer az ő fiatal énjét alakította különféle produkciókban.

Egyenruhát is magára öltött

Ráadásul nem csak a filmjeiben: a családjukban hagyománynak számít, hogy férfitagok az Egyesült Államok Parti Őrségének szolgálatába lépnek egy ideig, elvégezve a szükséges kiképzést, később pedig tartalékosként rendelkezésre állva.

Jeff Bridges legnagyobb szerepe előtt tisztelegve fesztivált is szerveznek, minden évben

Már 22 évesen Oscarra jelölték

A karrierje első nagy dobását, Az utolsó mozielőadás című Peter Bogdanovich-film jelentette, amiért már 22 évesen megkapta az első Oscar-jelölését. Ehhez később még további hatot tett hozzá, ezzel pedig előkelő helyen áll a színészek között.

Van egy saját fesztiválja

A pályája legikonikusabb szerepét minden bizonnyal A nagy Lebowskiban játszotta el. A film olyannyira kultikussá vált azóta, hogy már hasonmásversenyt és külön fesztivált is szerveznek neki minden évben. Az egyik alkalommal pedig maga Bridges is ellátogatott rá, sőt fel is lépett a film főcímdalát előadva.