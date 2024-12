Jennifer Love Hewitt és a többi magát remake-elő színész

Az 1990-es évek ikonikus tinihorrorjaira gondolva a Sikoly mellett a másik, ami biztosan eszünkbe juthat rögtön, az a Tudom, mit tettél tavaly nyáron. A sztori szerint egy csapat fiatal véletlen elkövet egy gyilkosságot, majd egy évvel később az eseményeket elfelejteni igyekvő baráti társaságot egy ismeretlen kezdi el ritkítani. A mozihoz két folytatás is készült, jövő nyáron pedig visszatér a franchise, és bár teljesen új szereplőbrigáddal érkező, friss feldolgozást kapunk majd, meglehet, hogy egy-két ismerős arc is be fog köszönni. Freddie Prinze Jr. már hónapokkal ezelőtti megerősítette a pletykaként terjengő híreszteléseket, miszerint 1998 után ismét áldozati bárányt fog játszani, és most nagyon úgy fest, a filmsorozat másik nagy felfedezettje, Jennifer Love Hewitt is rábólintott az alkotók felkérésre.

Jennifer Love Hewitt (jobbra) is benne lehet a Tudom mit tettél tavaly nyáron-rebootjában

(Fotó: Entertainment Pictures / Columbia Pictures Corporation)

Jennifer Love Hewitt díszes társaságba kerülhet

A később a Garfield élőszereplős változatában, valamint a Szellemekkel suttogó című sorozatban is feltűnő Jennifer Love Hewitt nem mindennapi tettre készül, ugyanis az nem fordult elő eddig túlzottan sokszor, hogy egy színész valamely alkotás eredeti verziójában, valamint az abból készült remake-ben is szerepet vállaljon. Most szemlézgettünk azok közül, akik ezt korábban már megtették pályafutásuk során:

Burt Reynolds

Hollywood bajszos ikonja az 50 évvel ezelőtti Hajrá, fegyencvárosban!, valamint a 2005-ben megjelent Adam Sandler-féle remake-ben, a Csontdarálóban is szerepelt. Előbbiben főszerepet, míg utóbbiban fontosabb mellékszerepet vállalt.

Vajon pár évtized múlva Adam Sandler is visszatér egy Csontdaráló-feldolgozásban? (Fotó: Entertainment Pictures)

Charlton Heston

A sokadik virágzását élő A majmok bolygója-franchise legelső, keserű sorsú hősét megformáló Charlton Heston tiszteletét tette a sokak által megvetett Tim Burton által rendezett 2001-es feldolgozásban is. Bár nehéz felismerni a színészlegendát, hiszen majomkosztümben játszott.

Talán sok rajongónak fel sem tűnt Heston cameója (Fotó: ZUMA Press)

Franco Nero

Quentin Tarantino óriási rajongója a vadnyugatnak, így nem is olyan meglepő, hogy a spagettiwesternek egyik legnagyobb hőséről, Djangóról nevezte el 2012-es alkotása hősét, ráadásul az 1966-os Djangót alakító Franco Nero is felbukkan Jamie Foxx és Leonardo DiCaprio oldalán egy jelenet erejéig az elszabadult rabszolgáról szóló filmben.