Pornófilmjei miatt zsarolta a testvére az Oscar-díjas legendát

Hollywood egyik legmocskosabb botránya az aranykor egyik legelismertebb színésznőjének a nevéhez köthető. Joan Crawford a húszas évek végétől uralta Hollywoodot, majd a hatvanas években a banyahorrornak csúfolt műfaj királynője lett, aminek az alapműve a Mi történt Baby Jane-el?, amiben a kétszeres Oscar-díjas Bette Davis is szerepelt, akivel legendásan utálták egymást. Crawford a hírek szerint igazi nagybetűs díva volt, ám a pályája elején elkövetett hibákért egy életen át kellett fizetnie, szó szerint. A pletykák szerint a színésznő az 1920-as években legalább egy, de vélhetőleg több pornógráf filmben szerepelt, ahol igen sokat mutatott meg magából, sőt még szexuális aktust is láthatott rajta a közönség. Íme egy újabb sokkoló hollywoodi titok az álomgyárból!

Joan Crawford a pályája elején több pornóban is szerepelhetett, ám a felvételeket az MGM eltüntette

Fotó: Roger-Viollet via AFP

Joan Crawford pornói

A színésznő mindig gondosan titkolta, hogy pontosan hány éves is. Annyi biztos, hogy valamikor az 1900-as évek elején született, sokáig az 1905-öt adta meg hivatalos adatnak, de többen úgy vélik, pár évet letagadott. A csillaga az 1920-as évek közepén ragyogott fel, amikor a táncos-színésznőt az MGM szerződtette. A korábban kabarékban fellépő színésznő állítólag az álomgyárba érkezésekor nem bízott magában, igen kevés pénze volt és a pletykák szerint falta a férfiakat, csakhogy sztár lehessen. Nos, az egyik ilyen légyott alatt felajánlottak neki egy gyorsan és jól fizető lehetőséget: pornográf filmekben kapott szerepet. Az akkor még Lucilee LeSueur néven futó Crawford a Velvet Lips, a The Plumber és a She Knows Best című alkotásokban elég bevállalós volt. A pletykák szerint az egyik filmben orálisan szexelt egy férfival, majd azzal a lendülettel, miután végzett, meztelenül beugrott egy producert játszó színész ágyába, hogy ő is a magáévá tehesse.

A rossz nyelvek szerint Crawford pont így jutott a csúcsra, ugyanis ezen filmek után jött az MGM szerződés és a névváltoztatás. Azonban a filmek előkerültek, ami komolyan veszélyeztette a tehetséges színésznő felemelkedését és a stúdió fedhetetlenségét is. Az MGM-nek annyira bejött Crawford, főleg hogy a kor férfiideáljával, Douglas Fairbanks Jr.-al házasodott össze, hogy akkoriban gigászinak számító, 100.000 dollárt fizettek, hogy a felvételek végleg eltűnjenek, és sehol se lehessen bemutatni őket. Crawford családja hatalmas balhét rendezett a filmek miatt, az anyja kidobta, így Joan felfüggesztette a família anyagi támogatását. Ezt azonban az életművész nehezen viselte!