John Wayne és közel 100 filmes titkos atomkísérlet áldozata lett

Hollywood és az USA történetének egyik legsötétebb rejtélye a mai napig foglalkoztatja a filmrajongókat. 1956-ban ugyanis állítólag titkos atomkísérletek zajlottak Utahban, miközben a közelben az 1956-ban bemutatott The Conqueror című történelmi filmet forgatták. A hírek szerint közel egy tucat nukleáris robbantás történt a térségben, amiről a stáb tagjai, így John Wayne sem tudott. A 220 főt filmes brigád közel fele rákos megbetegedésben hunyt el a következő években, sokak meggyőződése szerint az őket ért magas sugárzásnak köszönhetően. Íme egy újabb szörnyű hollywoodi titok, amiről a csillogó álomgyárban nem beszélnek.

John Wayne és Susan Howard is a titkos atomkísérletek áldozata lett (Fotó: AFP)

Titkos atomkísérletek John Wayne forgatása alatt

1954-ben járunk, nagyban zajlik a hidegháború, kiszivárogtak az atomtitok a szovjeteknek, vagyis szó szerint robbanásig ható feszültség uralkodik a világban. Az atombombák ledobása után további nukleáris kísérletek zajlanak az USA déli részén, és a leginkább lakatlan, sivatagos területeken. A kutya se jár arra, ám a kietlensége miatt ideális forgatási helyszín például nagyszabású történelmi filmek forgatásához. Az ötvenes években amúgy is divatos lett a műfaj, gondoljunk a Nagy Sándorra, a Tízparancsolatra vagy a 11 Oscart nyert Ben Hurra. A néha excentrikus, fóbiás milliomos Howard Hughes (őt alakította Leonardo DiCaprio az Aviátor című Martin Scorsese filmben) pedig úgy gondolta, producerként beszállna az új trendbe, és megtalálta a The Conqueror történetét magának. A film egy mongol harcosról, Temujin-ról szól, aki a 12. században leigázza a tatárokat és később Dzsingisz kánként vonult be a történelemben. A mongol harcosról szóló filmet 1954 nyarán forgatták a utahi sivatagban olyan világsztárokkal, mint John Wayne vagy Susan Hayward.

A film a már haldokló RKO Stúdió - mint kiderült később, a legutolsó - nagy dobása volt, amivel szerettek volna újra visszakerülni az élvonalba. A film azonban pocsék lett, nem beszélve arról, hogy a közelben lévő titkos atomkísérletek miatt csak úgy ismerik a filmet mint az "RKO Radioaktív filmje".