Elképesztő akciókat ígér a John Wick spin-offja – előzetes

Hányattatott sorsa ellenére most már végre biztosan kijelenthető, hogy meg fog jelenni a kubai szexszimbólum, Ana de Armas akciófilmje, a Balerina. A John Wick harmadik és negyedik epizódja között játszódó mozit már 2022-ben leforgatták, és idén nyáron kellett volna műsorra kerülnie a világ filmszínházaiban, ám mégis egy évvel elodázták a bemutató időpontját, hogy utólag forgatott jelenetekkel még extrémebbé és akciódúsabbá varázsolják a produkciót. A nemrég megjelent előzetes alapján pedig jó döntés született, hiszen rengeteg közelharcot, lőpárbajt és még egy lángszóró kontra vízágyú küzdelmet is láthatunk majd jövő júniusban. Az egykori Bond-lány, Ana de Armas mellett a korábbi John Wick-mozikból feltűnik majd a Winstont alakító, Golden Globe-díjas Ian McShane, valamint a franchise címszereplőjét megformáló Keanu Reeves is. A rendezői székben pedig az Underworldöt és a Die Hard 4.0 – Legdrágább az életedet jegyző Len Wiseman foglal helyet.

Ana de Armas John Wicket megszégyenítő módon veszi fel a harcot bárkivel

(Fotó: ZUMAPRESS.com / 2024 by Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)

Itt a női John Wick

A Lionsgate aranytojást tojó tyúkként tekint az akciófilm-sorozatra, és ez nem véletlen, hiszen a legutóbbi epizód, a John Wick: 4. felvonás 440 millió dolláros bevétellel szolgált, az egész franchise pedig már 1 milliárd fölött jár. A Szárnyas fejvadász 2049 és a Tőrbe ejtve sztárja, Ana de Armas pedig rendkívül izgatott, hogy ennek a világnak a részesévé válhat, még az első trailer megjelenése előtt mondta a következőket a Collider-nek:

A Balerina nagyon izgalmas lett. Veszélyes, szexi és igazán John Wickes. Elfogult vagyok persze, de szerintem az emberek meg fognak majd lepődni. Csodálatos lesz!

– fogalmazott elégedetten a színésznő.

Ana de Armas és Keanu Reeves egyébként nem először fognak osztozni a vásznon, a karibi szépség első angol nyelvű filmjében, a 2015-ös Kopp-kopp című erotikus thrillerben főszerepet játszottak.

A Balerina 2025. június 5-án kerül majd a hazai mozikba, és az garantált, hogy akcióban nem szenvedünk majd hiányt: