Judi Dench: Az angol színjátszás nagyasszonya valójában egy tetkós focidrukker

Néhány napja ünnepelte 90. születésnapját az angol színjátszás nagyasszonya, a James Bond-filmek, a Szerelmes Shakespeare és számos film, sorozat, színpadi előadás Oscar-díjas sztárja. De milyen érdekességeket rejt Judi Dench élete és a karrierje? A folytatásban kiderül!

Judi Dench elképesztő karriert tudhat magáénak (Fotó: PA Images)

Judi Dench érdekességek

Írországhoz és Dániához is kötik a gyökerei

1934. december 9-én az angliai York városában született, és a valaha élt egyik leghíresebb angol színésznő lett belőle. A gyökerei azonban már nemzetekhez is kötik: az édesanyja például ír, de az angol édesapja is az írországi Dublinban nőtt fel, sőt a szülők a dublini egyetemre járva ismerkedtek össze. De Judi Dench családfájának ágai még messzebbre is vezetnek: a dán arisztokrata Bille dinasztiának is távoli leszármazottja.

Nem színésznek készült

Korán beleszeretett a színházba, annál is inkább, mert a gyerekkorában sok élmény kötötte hozzá. A doktor édesapja ugyanis a városi színház háziorvosa volt, az édesanyja is dolgozott ott öltöztetőként, és a családi otthonukban is gyakran megfordultak baráti színészek. Ennek ellenére Judi Dench eleinte nem színészi karrierben gondolkozott: díszlet-, illetve jelmeztervező szeretett volna lenni, tanulmányokat is végzett ezen a téren.

Csodálatosan mond magyar verset

Az 1956-os forradalom 20. évfordulójára készített a brit közszolgálati adó BBC egy emlékadást, amiben helyet kapott Radnóti Miklóstól a Nem tudhatom című verse is, természetesen (kissé döcögős) angol fordításban. A verset Judi Dench adta elő, emlékezetes módon.

Eltanácsolták a filmezéstől

Élete első filmes szereplőválogatásán rögtön megalázó élményben volt része. Azt mondták neki, hogy az arcának minden egyes részlete pont az ellenkezője annak, mint amit a kamera szeret. Nagyon sokáig nem is próbálkozott filmszínészi karrierrel.

Öregkorára lett igazán híres

A legtöbbre a színházat tartja, utána a tévésorozatokban végzett színészi munka következik nála, és csak végül a mozifilmek. A karrierje során is hasonló sorrendben jöttek nála a dolgok: évtizedeken át leginkább színpadi színészként volt ismert Nagy-Britanniában, emellett angol tévésorozatokban is néha felbukkant, de a mozifilmes és nemzetközi karrierje csak a kilencvenes évek közepén indult be a James Bond-filmekkel és a Botrány a birodalomban című történelmi mozival.