Mozipremierek – Ezekért a filmekért megéri felállni a karácsonyi asztaltól

Tudjuk, az ünnepi időszakban mindenki inkább otthon fogyasztaná a családdal a hetek óta tervezett menüt, miközben háttérzajként esetleg karácsonyi dallamok szűrődnek bele a beszélgetésbe. Azonban, ha szeretnének házon kívüli programot az ünnepekre, és szeretik a karácsonyi filmeket, itt az az öt alkotás, ami miatt érdemes ellátogatni a legközelebbi moziba.

Jim Carrey ismét karácsonykor örvendezteti meg a rajongóit

(Fotó: 2024 by Entertainment Pictures)

Moziélmények karácsonykor:

Mufasa: Az oroszlánkirály (premier: december 19.)

A Disney igazi klasszikusából, az 1994-es Az oroszlánkirályból 25 évvel később készült egy modern feldolgozás, amihez idén december fog egy előzményfilm érkezni. Ez lesz a Mufasa, mely a címszereplő legendáját meséli majd el, annak mindenféle különös kalandjával együtt, a magányos és céltalan csatangolásától, egészen királlyá koronázásáig.

Akiket nagyon foglalkoztat Mufasa háttértörténete, vegyék az irányt a mozik felé

(Fotó: Northfoto)

Derült égből karácsony (premier: december 19.)

Aki esetleg már rég látta Danny DeVitót, most örülhet, hiszen aprócska nevettető karácsony környékén visszatér a hazai mozikba. A Derült égből karácsony egy széthullóban lévő család történetét viszi vászonra, melyet a csalódott unoka és a mindenre elszánt nagypapa egy nyár közepén megtartott karácsonyi összejövetellel próbálnak megmenteni.

Danny DeVito egy vérbeli karácsonyi családi mozival jelentkezik idén

(Fotó: Northfoto)

A szerelem ideje (premier: december 26.)

Napjaink legszerethetőbb színészei közé tartozó Andrew Garfield és Florence Pugh hozzák el az év egyik legjobban várt szerelmi drámáját. A szerelem ideje azt meséli el, milyen apró véletleneken múlik minden, és ezek az apróságok mekkora óriási hatással lehetnek az egész életünkre. Az életünkre, melynek része a szerelem is, ami lángra tud lobbanni, de el is tud múlni. A két fiatal színész gyönyörűnek ígérkező romantikus filmjére, ha nem is az egész famíliát, de párunkat bátran el lehet hívni a moziba.

Egy Florence Pught ábrázoló kartonfigura, valamint Andrew Garfield teljes valójában

(Fotó: KGC-143 / Andy Oliver/KGC Photo Agency LLP)

Better Man: Robbie Williams (premier: december 26.)

A valaha élt egyik legnagyobb popsztárt, Robbie Williamst senkinek sem kell bemutatni. Ám, ha mégis akad valaki, aki nem ismerné, az be tudja pótolni hiányosságát egy mozijegy áráért cserébe. Ugyanis A legnagyobb showmant is dirigáló Michael Gracey rendezésében készülő Better Man Williams hullámvasútra emlékeztető életét hivatott bemutatni, amiben lesz elegendő siker, csillogás, ének, és legalább ennyi dráma, no meg az énekes saját kérésére egy majom a főszerepben, amitől csak még csalogatóbb az egész.