Ünnepi filmek, melyek a frászt hozzák ránk – Az 5 legjobb karácsonyi horror

Az ünnepi szezon alatt számtalan csodálatos családi film közül választhatunk, melyek kiváló programként szolgálhatnak, leültethetik az egész famíliát a nappaliban a tévé elé, és együtt sírhatunk vagy nevethetünk szeretteinkkel. Ám, azok számára, akik a meghitt karácsonyi időszak alatt is igénylik a kellemes borzongást vagy épp a véres akciókat, van egy jó hírünk, ugyanis cikkünkben összeszedtük, miket érdemes megnézni a horror szerelmeseinek a hideg decemberi estéken.

2024 egyik slágere Art, a bohóc karácsonyi balhéja

(Fotó: Bloody Disgusting - Dark Age Cin / Collection ChristopheL via AFP)

Szörnyecskék (1984)

Steven Spielberg producer kezei alatt készülő Szörnyecskék a ’80-as évek meghatározó darabjává tudott válni. Ez a sötét humorral nem kicsit meghintett horror amellett, hogy kimaxolja a cukiságfaktort, az ünnepi időszak, továbbá a fogyasztói társadalom elé is görbe tükröt helyez, emiatt egyáltalán nem lehet üresfejűnek nevezni az alkotást, és időtálló mivolta is ennek köszönhető.

A Szörnyecskék a karácsonyi alkotások és a horrorfilmek között is klasszikusnak számít

(Fotó: picture alliance)

Krampusz (2015)

Vajon mit tennénk, ha nem a Jézuska, de nem is a Télapó csusszanna le a kéményünkön, hanem az említett két alak totális ellentettje? A Krampusz című moziban ugyanis ez történik azzal a családdal, amikor is egy, a karácsonyból kiábrándult kisfiú hátat fordít az ünnepek meghitt szellemének, ezzel pedig egy ősi démont idéz meg, magukra szabadítva a poklot. A családi dráma, illetve a rettegés okozta feszültséget valamelyest enyhíti a mozi humora, így téve az egészet élményt még élvezhetőbbé.

Gyerekkorunkban miatta nem akartunk rosszak lenni

(Fotó: YouTube)

Better Watch Out (2016)

Akik nem találják elég brutálisnak a Reszkessetek, betörők!-filmeket, azoknak mindenképp érdemes adni egy próbát a magyar címet sajnálatos módon nem viselő Better Watch Out-nak. A sztori ugyanis egy bébiszitterről és az általa felügyelt két gyerekről szól, akikhez karácsonykor nem épp jó szándékú, sötét alakok toppannak be, nem is sejtve, mekkora hibát követnek el. Ahogy egyre inkább nő a feszültség, úgy vetkőznek ki egyre jobban magukból a szereplők, a féktelen trancsírozást pedig megspékelték egy kis fekete humorral.

Íme Reszkessetek betörők! kegyetlenebb fajtája

(Fotó: YouTube)

Vérapó (2022)

Listánk következő eleme kicsit kakukktojás, ugyanis műfaját tekintve nem számít horrornak. Azonban mindenképp helyet érdemelt a felsorolásban, hiszen olyan karácsonyi sztorit mesél el, ami nem mindennapi, tele van akcióval, és persze nem kevés vérrel. A történet szerint egy gazdag családot ki akarnak rabolni, és nem kisebb karakter terem ott a megmentésükre mint a Télapó, azaz a Vérapó. A Stranger Things című sorozat kedvelőinek kötelező darab, hiszen a sikerszéria Jim Hopperjét alakító David Harbour eszméletlen teljesítményt nyújt azzal, hogy Mikulásnak öltözve, John Wicket megszégyenítő módon számol le a rosszfiúkkal.