Keanu Reeves és Idris Elba együtt fognak punkoskodni

2020 decemberében a videójátékok szerelmeseinek világa egy lengyel fejlesztőcég, a CD Projekt Red által kreált játék, a Cyberpunk 2077 körül forgott. A szerepjáték világa igen terjedelmes, melyben egy zsoldos bőrébe bújhatunk, és a jövőbeli fiktív metropoliszban játszódó sztori számtalan küldetést, kalandot és akciót sodor elénk. Bár a kezdeti időszakban sok panasz volt a játékra a rengeteg apró hibája miatt, de idővel ezeket kijavították, és most már zavartalanul lehet élvezni a játék nyújtotta élményeket. A Cyberpunk körüli felhajtást csak tovább fokozta, hogy Keanu Reeves is szerepel benne, de John Wick megtestesítője mellett egy James Bond-aspiráns, Idris Elba is feltűnik a videójáték cselekményének egy pontján. Utóbbi színésszel készült a napokban egy interjú, melyben Elba kitért a Cyberpunkra is, egy élőszereplős mozifilm lehetőségét vetette fel.

Idris Elba Keanu Reeves-t is maga mellett szeretné tudni a Cyberpunk-filmben, ha egyszer elkészül

Keanu Reeves és Idris Elba együtt a vásznon?

Idén karácsonykor, december 26-án fog megjelenni a Sonic, a sündisznó 3. része, amelyben Jim Carrey és Keanu Reeves mellett Idris Elba is szerepet vállaltak, csak az egykori Ace Ventura fog hús-vér valójában megjelenni a vásznon, a másik két kollégája csak hangjukat adják az eredeti nyelvű verzióhoz. A Knuckles nevű hangyászsün hangját kölcsönző Elba a Screen Rantnek adott interjút a hamarosan megjelenő filmje mellett a Cyberpunkra is kitért, miután megkérdezték tőle, hogy szívesen összeállna-e egy élőszereplős feldolgozás kedvéért színésztársával, aki szintén szerepelt a játékban:

Ó, ember, ez egy jó kérdés. Ha valami igazán megérdemelne egy élőszereplős adaptációt, az a Cyberpunk 2077, és ha az ő [Keanu Reeves] karaktere és az enyém találkozna benne, olyan lenne, hogy »Hűha!«. Szóval beszéljünk eddig arról, míg meg nem valósul!

- mondta lelkendezve az angol színész.

A Cyberpunk 2077 jelenleg kb. 30 millió eladott példánynál tart

Film még nincs, de sorozat már igen

A film ötlete egyébként már évek óta lóg a levegőben, eddig csak pletykákat lehetett hallani, konkrét terveket nem. A Netflix is felmerült, mint lehetséges gyártó, illetve a játék világához nagyon passzoló látásmóddal rendelkező direktor, Denis Villeneuve (Szárnyas fejvadász 2049, Dűne) nevét is emlegették, de egy éve csend van a projekt körül. Animációs sorozat azonban már készült, Cyberpunk: Edgerunners címmel, mely eddig egy évadot élt meg, de már készül hozzá a folytatás.