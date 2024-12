Keira Knightley rosszul van az Igazából szerelem-től

Az ünnepek elmaradhatatlan kellékei közé tartoznak a hangulatvilágítások, a fenyőillat, a megrepedt bejgli és karácsonyi filmek. Utóbbiak közé tartozik az Igazából szerelem is. Az igazi sztárparádét felvonultató produkció számtalan szívmelengető jelenettel rendelkezik, ezúttal viszont az egyik legismertebbről rántotta le a leplet Keira Knightley (A Karib-tenger kalózai-filmek), aki maga is szereplője volt a képsoroknak.

A karácsonyi filmek listájáról kirobbanthatatlan a Keira Knightley-val készült Igazából szerelem (Fotó: Entertainment Pictures)

Valószínűleg minden kedves olvasó szemei előtt lebegnek a képek, amikor az Andrew Lincoln (The Walking Dead) által alakított Mark azzal a céllal csenget be egy lakás ajtaján, hogy bevallja legjobb barátja feleségének, Julietnek (Keira Knightley), mit is érez a nő iránt, mindössze pár nappal az esküvőjét követően. Bár a film eme részletét az író-rendező, Richard Curtis romantikusnak szánta, sem a keze alá dolgozó színészek, sem a rajongók jelentős része nem osztja a véleményét.

Igazából szerelem vagy igazából zaklatás? Keira Knightley már döntött

Az időközben John Wickké változó Keira Knightley a Los Angeles Times-nak adott interjújában mesélte el, milyen érzések kavarogtak benne a film készítése, és a szóban forgó jelenet forgatása során:

Emlékszem, hogy Richard [Curtis] azt mondta nekem, miután eljátszottuk a jelenetet, hogy »Ne, úgy néztél rá [Andrew Lincolnra], mintha rémisztő lenne«, de hát az is volt, rémisztő. Emiatt újra kellett forgatnunk [a jelenetet], hogy az arcomról ne a félelem legyen leolvasható.

- idézte fel emlékeit a Oscar-díjra jelölt színésznő.

Knightley szerint egyébként még az is rányomta a bélyegét a filmrészlet hangulatára, hogy ő mindössze 17 éves volt akkoriban, míg kollégája 29, és emiatt is csak még hátborzongatóbb az egész.

A képsorok másik szereplője már korábban is megszólalt a téma kapcsán, Andrew Lincoln még 2016-ban kijelentette, az általa megformált Mark „egy zaklató”, ám a direktor ezt nem volt hajlandó belátni, szerinte teljesen rendben van a jelenet.

Ön mit gondol? Mark szerelmi vallomása romantikus, vagy csak egy reménytelenül szerelmes férfi ijesztő akcióját láthatjuk?